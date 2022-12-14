海軍退將爆料 陳水扁執政時期美曾阻我研發彈道飛彈

前中科院長龔家政透過中研院近代所口述歷史訪問公開披露，中科院在陳水扁執政時曾試圖研製彈道飛彈，測試後總統府接到美方以備忘錄通知說，「這是不允許的」。

龔家政披露，天弓計畫裡面，有一個當年列為極機密的「靶彈計畫」，集結400多人、已經投下60億元左右，就是研發台灣第一次製作、最大口徑、直徑1公尺，高度10公尺的彈道飛彈。卻突然被時任國防部長的李傑喊停。

龔家政形容這枚飛彈時表示：監控錄影的微弱燈光照射在飛彈上，投射出來的影子像極了中世紀一幅修女的剪影，戴著頭巾，穿著連身衣裙， 彷彿兩翼有了翅膀。

龔家政說，當時他私下向時任國防部副部長的柯承亨商量爭取恢復，但柯卻直接向陳水扁總統報告，計劃因此恢復。在九鵬基地進行測試。

龔家政表示，十來天之後，「聽說」美國在台協會的處長（時為楊甦隸）面見陳總統，遞交一個備忘錄，上面列了一些提醒事項，大致是說我們在某個時間某個地點試射飛彈，「這是不允許的」。