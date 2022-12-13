海軍退將揭尋得「拉法葉艦案」保命公文過程 學者們這樣看

前中科院長龔家政透過中研院近代所訪問公開披露，當年他率員找到海軍的「保命公文」，證明故李登輝前總統對拉法葉艦採購案確屬知情。學者表示，拉法葉艦法國從賣到不賣，又從不賣到賣，中間歷經甚久，媒體報導不知凡幾，李前總統對「由韓轉法」豈有可能不知？有學者也表示，我國統帥權的設計，以及「公文程式」的規定，軍方重大購案以通稱的「大簽」上呈當時的故總統李登輝的說法是具有合理性。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲整理出一份我國採購拉法葉艦前後重要決策時間點資料，包括：77年11月21日／海總提出蔚山級艦載台「兩艘韓造，十四艘台造」。78年03月14日／韓方來函表示因艘數重大改變，影響裝備廠，未報價。78年05月08日／總長郝柏村拍電報指示「與韓洽談事宜暫緩，勿有所定論」。78年09月02日／六人小組赴沙法，回國以兩案併陳方式。78年10月11日／光華計畫建議六艘艦由法方建造。78年12月22日／韓駐華大使對海軍放棄韓蔚山艦，反應激烈。79年01月09日／密特朗停止拉法葉軍售。79年12月18日／第204次軍事會談，李前總統裁示「除應賡續加強與法方之連繫，儘早完成議約」。80年06月18日／法願意重發出口許可。80年08月31日／代表海軍的中船與代表官方的湯姆森公司簽約。

揭仲說，在79年12月18日204次軍事會談中，「光華二號」被列為正式議程，國防部並要求海總準備相關資料於會中提報，舉凡會談主題、當事人發言（含總統裁示）及會議資料，均記載在該次軍談的會議記錄中，在該份軍談會議記錄中，「光華二號」的附件說明即有近10頁。

他進一步表示，在79年12月18日204次軍事會談中，海軍總司令葉昌桐即向李登輝總統提報「79年1月法取消出口許可後」，中法雙方交涉的情形時，李總統也裁示「另有關光華二號PCEG案，除應賡續加強與法方之連繫，儘早完成議約」，足以證明，經過台法雙方一年多的協商，「拉法葉優先」已成為我國決策高層的一致共識。

揭仲指出，由此可知：當時總統府、國防部都知道並贊成「拉法葉優先、蔚山列為備案」的原則，李總統對軍艦採購由韓轉法一定知道，並也表示同意；更何況拉法葉艦法國從賣到不賣，又從不賣到賣，中間歷經甚久，媒體報導不知凡幾，李前總統對「由韓轉法」豈有可能不知？若李前總統真有意見，當時為何不循管道要求國防部作說明？期間若真有人蒙蔽李總統，那最有可能的應該是總統辦公室幕僚！

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲則表示，拉法葉購案的問題，因公開資料有限，僅有待後續檔案解密後，進行文獻考察才能進一步確認。但由我國統帥權的設計，以及「公文程式」的規定，軍方重大購案以通稱的「大簽」上呈當時的故總統李登輝的說法是具有合理性。

他說，拉法葉購案的不幸事故，也可說是台灣民主演進的時代眼淚，近30年後的今日，國際透明組織對我國的「國防廉潔度」高度肯定，表現僅次於紐西蘭，更高於指標性的新加坡，這可說是我國行政的政策規劃、以及立法部門監督機制成熟的表現，民主制度與可監督性確保國防投資的效益，也就等同確保戰力。