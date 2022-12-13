學者檢覈雲峰計畫 一說仍屬科研案、另說進化至二代雲峰

前中科院長龔家政透過中研院近代所口述歷史訪問公開披露，中科院在李、扁政府時代研發「雲峰飛彈」始末，表示該型彈已成為台灣嚇阻力量之一。但有學者表示，「雲峰計畫」一直到馬政府時期，都還是「科研案」，目前有無量產服役，外界並未可知；但也有學者說，這項計畫曾因兩岸政情遭到擱置，直到近年才又重啟，「二代雲峰」應有高遠的射程與精準度。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，據其耳聞，「雲峰計畫」計源自於俄羅斯，美方至今沒有類似概念的產品，可以用雄三反艦飛彈的「高空版」來形容，並非傳統的彈道飛彈，但此案一直到馬政府時期，都仍都是「科研案」，當時並未進入量產，但後來是否成軍服役，外界伊底湖底，沒有定論。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲則表示，代號W–99的雲峰飛彈可信度相當高，依照國外軍事科技推估，我國雲峰飛彈的射程應在一千公里以上，航高則為廿五公里左右。主因除龔家政口述史之外，軍事科技發展也可支持論述。他說，美國曾在一九五零年代推出，以衝壓發動機推進的SM-64 「納瓦霍」(Navaho) 飛彈，其在大氣中高空超音速巡航的物理特性與龔家政所言符合。若加計終端彈道的重力加速度，有機會達到五馬赫的高超音速突破敵方防空網。

他表示，進一步由公開資料觀察，我國在二零零八年後甚至推出「展星計劃」將「探空火箭」助推器的射高從兩百八十公里提升至五百公里之間，進行性能提升，但因兩岸政情發展擱置，直到近年才又重啟，因此「二代雲峰」應有高遠的射程與精準度，可作為反制武器支持嚇阻效度。

蘇紫雲說，由科技戰略來說，中科院在外交困境下，可以突破科技管制，獨力研發次音速雄風二型家族的反艦、E攻陸巡弋飛彈所需的小型渦輪扇發動機科技瓶頸，以及超音速雄風三型家族的反艦系列、雲峰地對地系列則需克服高高空低含氧環境所需的特種燃料配方、以及高音速飛行耐高溫的材料，中科院的工程師貢獻絕對不下於護國神山的台積電。