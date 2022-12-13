揭「鐽震事件」始末 前中科院長：國安會曾為取得洲際飛彈設計險遭騙

前中科院長龔家政近期接受中研院近代史口述歷史團隊訪問，披露民進黨陳水扁執政末期的「鐽震事件」始末，他說一度被國防部要求接任該公司總經理，經他拒絕後，竟自中科院長一職撤換。他也披露，民進黨時期的「國安會長官」有人宣稱有中東國家的軍火商要出售洲際飛彈的設計圖給我國，中科院派員跟隨出國，回國後測試才知是個騙局。

海軍退役中將龔家政2003年12月至2007年12月擔任中山科學研究院長，任內曾推動完成中科院的雄二E巡弋飛彈、雄三反艦飛彈、天弓三防空飛彈等新三彈。退伍多年後的龔家政，接受中研院近代史研究所口述歷史訪問，將發表出版。

龔家政在書中受訪表示，我國向法國和瑞士提起拉法葉案的告訴，隨著情勢對我們越來越有利，法國加緊腳步要和我們和解，想要用抵銷（offset）的方式，以軍購抵佣金，也就是應該退還的佣金變成我們向法國買武器。民國2008政黨輪替之前，民進黨某些人商議成立「鐽震公司」來處理我們和法國「和解」的軍購交易，公司內定由一位吳姓的民進黨人士任董事長，而且已經在台北101大樓找好辦公室，資本來源主要是國防部的國防科技研究發展基金。

龔家政說，此時國防部長已經由李傑換成李天羽，李天羽部長推薦我去當總經理，他說我懂管理又懂科技，加上處理拉法葉案的經驗，最適合掌管臺灣最大的軍火公司。李部長特別強調，有十多個人在爭取總經理的位置，「但他（李）覺得我（龔）最適合」，而且李也向陳水扁總統報告過，陳水扁總統也認為他是適當人選。

但龔家政說，鐽震公司以軍購為目標，與中科院的國防研發完全不同，我的管理理念也不可能用來管理軍火買賣。軍購涉及的經費非常龐大，利益的糾葛和分配更是複雜。世界各國都有不肖的軍火商，膽大包天，買方不但要十分謹慎，主其事者如果被對價關係所誘，承辦的人很難進行公平合理的商議和交易，尤其過去我曾納編到拉法葉採購弊案特偵組，很清楚軍火交易的錯綜複雜。

龔家政表示，他自忖，如果總經理真的是好位置，空軍出身的李天羽部長怎麼沒有推薦空軍退將來擔任，反而推給海軍呢？他研判是為將他推出，讓中科院院長空出來讓其派系人馬接任，因此要將他推出去擔任鐽震的總經理，好把中將缺空出來。

他說，後來鐽震公司之事被媒體揭發，李天羽部長在民國2008年2月23日發表聲明，表示他奉命成立鐽震公司，但沒有落實，宣布請辭國防部長之職。鐽震公司成立的來龍去脈如何被媒體充分掌握，外界有諸多揣測，真相如何以不得而知。當時媒體形容李天羽的辭職為「跳傘」，為的是切割陳總統。鐽震案曝光後，社會掀起巨浪，內定的吳姓董事長也在李天羽辭官後，宣布鐽震公司解散。

龔家政表示，他沒有接受鐽震總經理之職，隨後雄二E正在做最重要的「鯤鵬引擎」測試時，他卻遭到撤換，在完全不知情的狀況下，突然接到派令調到聯合勤務司令部。當時正是雄二E1000公里型的B彈進行最後戰術測評的時刻。他對時任國防部長語多批評。

龔家政透露，當年有位「國安會長官」指示，有中東國家的軍火商要出售洲際飛彈的設計圖給我國，要中科院派兩位科學家跟他出國去商議。回來之後，我們的人懷疑對方是否真的擁有飛彈設計圖，並研判是騙局。於是他請兩位專家出個題目，請對方將最基本的設計圖中某一部分的小結構圖傳過來，結果對方傳回來的是教科書上的分解圖。換句話說，這個交易就是騙局，如果不是我們的人學有專精，看出來破綻百出，最後用「測試」舉證，上呈長官，「說不定我們就上當了」。