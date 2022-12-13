中科院測試雄三反艦飛彈 美曾試圖在關鍵時刻阻我研發

前中科院長龔家政接受中研院近代史研究所訪問，披露他任內完成雄二E巡弋飛彈、雄三反艦飛彈、天弓三防空飛彈等「新三彈」的秘辛。他說，研發雄三超音速反艦飛彈時，常受到阻撓刁難，包括美、日都不賣零組件給台灣，美國甚至曾禁售我雄三飛彈所需JP10燃油，連最低階的戰術級陀螺儀都停售，企圖阻我研發。

但中科院不但自己作出少量JP10，迫使美國售我，他還找到一位自美國退休歸國曾在某國防產業的「民進黨籍」博士，到中科院帶領團隊作出雄二、雄二E、雄三、天弓都需要的戰術陀螺儀，完成雄三超音速反艦飛彈研發。

海軍退役中將龔家政2003年12月至2007年12月擔任中山科學研究院長，任內曾推動完成中科院的雄二E巡弋飛彈、雄三反艦飛彈、天弓三防空飛彈等新三彈。退伍多年後的龔家政，接受中研院近代史研究所口述歷史訪問，發表出版，書中同時披露了有「航艦殺手」之稱的雄三超音速反艦飛彈研發過程。

龔家政在書中受訪表示，除了雄二和雄二E，他任內也進行雄三反艦飛彈的研發。雄三與雄二最大的差異就是以衝壓式引擎作為續行推進系統，是超音速的海對海反艦飛彈。原本他們研發過程中，申請向美國採購的一種叫做JP–10的高密度戰略性航空燃油，美方知道我們進入最後階段，一旦成功就會做量產的打算，因此通知將不再出售給我們。

他透露，中科院在當時採買飛彈的零組件時，常常受到很多阻撓，因為國際上有「飛彈技術管制協定」（Missile Technology Control Regime, MTCR）組織，是由美國主導的聯盟，目的在規範、管制各國飛彈技術輸出與擴散，我們不是會員國，被排擠在外。有時候我們採買的國防武器，即使是只打300公里的飛彈的零件或組件，買方時不時就祭出 MTCR 來刁難，連日本也是該組織會員，有些敏感性的零組件他們也不會賣給台灣。

龔家政說，中科院化學所後來耗資千萬組織實驗室，作出極少量JP10，他利用中科院內的院會公開講話釋放消息，果不其然，不到兩星期進口商就來了，好言勸我們再申請一次，說他們會再跟美國協調，結果美國同意了，才徹底解決了雄三飛彈推進劑的問題。

他同時指出，此外，雄二和雄三飛彈都需要陀螺儀，它的準確度和穩定性是射控系統裡面非常關鍵性的組件。美國只賣給我們精密度低階戰術級陀螺儀，也就是用在民航機導航或軍事的近程戰術武器系統，但我國需要戰略性武器使用的產品，當時他找到一位在國家實驗研究院國家太空中心一位曾在美國帶領製作核子潛艦光纖陀螺儀（FOG）的退休歸國的某博士，他強調自己是民進黨黨員，龔家政請他到中科院率領一個團隊，完成陀螺儀研發，「這是雄二、雄二 E、雄三、天弓都需要的，硬是被我們國家自己做出來」。

但龔家政也談及，這位具有使命感的博士後來向他表示，中科院飛彈研究所裡面有另一個單位也同樣在研製陀螺儀，「很奇怪」。龔家政在書中直言，其實這個現象在院內並不少見，有些研發人員需要靠計畫來「養」，於是向所裡提擬計畫要研發某種組件，到時候能不能完成是另外一回事。有的屆期無法交差，就提出報告說技術難度高，須將計畫延長，如此再要來一些預算。由此也可以看出院內人事計畫管理和整合失調脫序的現象。