前中科院長披露雄二E「直撲中國內陸」 研發成功美訝異

雄昇飛彈（雄二E巡弋飛彈）目前已納入「海空戰力提升特別預算」進行生產，但軍方對其性能並未有具像化的披露。前中科院長、海軍退役中將龔家政近期接受中研院近代史研究所訪問披露，雄二Ｅ射程有1000公里，測試模擬時「直撲中國內陸」，射程「遠遠超過我們原來預定的距離」。美方當年對我自力研發出巡弋飛彈感到意外。

海軍退役中將龔家政2003年12月至2007年12月擔任中山科學研究院長，任內曾推動完成中科院的雄二E巡弋飛彈、雄三反艦飛彈、天弓三防空飛彈等新三彈。退伍多年後的龔家政，接受中研院近代史研究所口述歷史訪問，發表出版。

龔家政在書中披露，雄二E型有A彈和B彈，A彈射程500公里，B彈是1000公里，中科院先完成A彈的測試，接著就是Ｂ彈的驗收了。B彈需要的是渦輪扇引擎（turbofan engine）。

推進系統，比較不耗油，可以飛得比較遠，中科院以「鯤鵬」為代號。他當院長時，這個鯤鵬計畫已經進行十來年了，主要由台中院區的航空所負責，當時這個工作大部分外包出去，也請美國製造戰鬥機的退休資深技師來台指導，但還是做不成，一直沒辦法測試成功。

龔家政表示，他權衡整個狀況，決定更換鯤鵬計畫主持人，同時把雄風計畫副主持人葛平亞調去當材料所所長，他是美國史丹佛大學的博士。葛平亞接到任務後非常積極盡心，還有五所冶金組的組長薄慧雲博士，他們兩人對鯤鵬引擎成功發射居功厥偉。龔家政此舉甚至引來已移民到加拿大的原計畫主持人寫黑函告他，他在書中表示，對於「鯤鵬引擎」研發過程中的弊端和缺失我沒有追究，計畫主持人跑到國外當寓公還無愧色，實在令人無法苟同。

龔家政表示「鯤鵬引擎」做出來是在他卸任院長之前，緊接著雄二E的B彈試射也成功，射程「遠遠超過我們原來預定的距離」。

龔家政表示，中科院每次測試，美國都有掌握。我們測試時需事先公布空域管制計畫，明訂時間、高度、範圍等禁航區，以防有些私人飛機或航空器不慎進入試射區。美國很容易掌握這些最基本的資料，之後他們就派機艦到附近空域、海上蒐集電子資料。其實中科院的一動一靜美國都十分關注，只要從衛星偵照上看到九鵬基地附近有大卡車車隊出現，就知道我們要準備進行測試。

他說，美國要偵測我們是很簡單的，他們有低軌道、軍事用的衛星，可以充分觀察我們各項武器的測試經過。聽說美國對我們成功克服困難，完成巡弋飛彈的研製頗感意外，我們能夠憑自己之力造出渦輪扇引擎，完成「鯤鵬計畫」，的確令美方十分驚訝與佩服。

龔家政表示，曾有一次陳總統來看演習，他們準備飛彈的電腦飛行模擬圖，只見飛彈沿著不同的地形飛行，之後飛越台灣海峽，直撲中國內陸，並且做了各種高低組合、迴避等動作，直到擊中遠方目標。那次的試射成功，是一場圓滿的演習。陳總統十分滿意，隨行的邱義仁等政府官員也都喜形於色，難掩高興的心情。