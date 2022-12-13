快訊

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

「他」首度證實我擁超音速巡弋飛彈 雲峰計畫走出機敏迷霧

自首、下跪磕頭無用 紙雕師殺人判死理由出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「他」首度證實我擁超音速巡弋飛彈 雲峰計畫走出機敏迷霧

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
時任中科院長龔家政(左)與丁肇中院士合影於中山科學院龍園園區。圖／取自中央研究院近代史研究所 口述歷史叢書 (109)龔家政先生訪問紀錄
時任中科院長龔家政(左)與丁肇中院士合影於中山科學院龍園園區。圖／取自中央研究院近代史研究所 口述歷史叢書 (109)龔家政先生訪問紀錄

國軍擁有代號「雲峰」的遠程地對地導彈，是國內流傳已久，綠營政治人物經常「欲言又止」的神秘軍備，比目前呈現「半解密」雄昇（雄二E）巡弋飛彈，都更被軍方視為高度機敏的「傳說」。海軍退役中將龔家政近期接受中研院近代史研究所口述歷史訪問，首度完整而明確地證實，由蘇玉本博士一手主導、代號W–99的雲峰飛彈，屬於超音速巡弋飛彈，射程超過1000公里，當年在李登輝前總統任內建案、陳水扁前總統支持下完成研發並服役，為台灣產生無可比擬的嚇阻力量。

海軍退役中將龔家政2003年12月至2007年12月擔任中山科學研究院長，任內曾推動完成中科院的雄二E巡弋飛彈、雄三反艦飛彈、天弓三防空飛彈等新三彈。退伍多年後的龔家政，接受中研院近代史研究所口述歷史訪問，發表出版，書中同時披露了雲峰飛彈發展的始末。這是我國具公信力接觸研發退役軍職人員，首度完整披露此型飛彈性能與研發細節。由於外界對「雲峰計畫」的紀錄相當稀少，本報特別全文摘錄龔家政受訪說明此型彈研發過程，供讀者詳讀：

雲峰計畫是研發代號W–99的超音速巡弋飛彈，W–99 飛彈運用衝壓式引擎，起飛後到某個高度，點燃引擎發射，速度很快，大約在3馬赫以上，到達目標之前高速垂直下墜，對準目標攻擊，具有強大的穿透破壞力。雲峰飛彈的射程可以超過1千公里，屬高空超音速巡弋飛彈，非常不容易被攔截到，很有嚇阻效果，全世界當時只有美俄兩國在研製，我們是在研發自製。

這個計畫在李登輝總統任內就建案，經過十多年，我到任之後正值工程發展階段。通常科研建案到了最後要經過三階段：展示確認，工程發展，測試驗證。國防部當時認為W–99 在工程發展時，試射失敗率極高，有一次國防部長李傑親臨現場，目睹發射後在半空中爆炸碎片如仙女散花掉落海中，因此認為中科院研發此型高空衝壓引擎的巡弋飛彈能力不足，決定不再支持接下來測試驗證的研發預算，也等於是現況結案。

但我覺得這樣的半途而廢是十分可惜。幸好陳水扁總統在那段時刻要到中科院，視導各項武器裝備的研發進度與成果現況展示，我們的簡報以及展示的項目需要在事先提報軍備局，當時我把這個W–99列入。總統視察的前一天，我們收到指示，將W–99的展示項目刪除。雖然收到這個命令代表國防部並不支持這個案子，但我還是請相關計畫的人員做好準備，把動態的影片介紹和靜態的實體展示都擺好，以備臨時突然獲得許可，我們就可以把握最後機會，獲得繼續研發的機會。

當天下午兩點，李傑部長在總統到達之前進入貴賓室時，我趁機先向李部長說明，雲峰飛彈已經完成兩階段了，W–99計畫團隊努力不懈做到現在的成績，可否請總統看看我們這個計畫目前的狀況，就是不繼續研發，也請總統給同仁們過去的努力一點肯定。沒想到李部長竟然改口說好吧。可是我們的簡報中已經沒有這一項了，我急忙跑到外面吩咐：「按計畫向總統做簡報！」我一說完，陳總統就進來了。李部長馬上就跟總統說 :「報告總統，他們有個研發計畫也順便展示給總統看一下。」我接著說，最後一項是超音速的巡弋飛彈，現在全世界只有兩個國家在做，我們有信心可以做成功，陳總統說：「好，好。」我們先做大簡報，然後總統一行人坐上中型巴士，在中科院裡面一站一站進去不同的廠房視察。最後一站就是雲峰飛彈，計畫主持人蘇玉本博士向總統詳細描述，輔以影片的動態模擬圖示，陳總統非常震撼，轉頭問李部長，現在這個飛彈的進度怎麼樣？李部長示意要我說明，我趕緊向總統報告，我們已經進展到第二階段，先前申請預算時被批示暫緩，因此計畫就卡住，我們很希望能夠得到支持，可以繼續將第三階段完成。

陳總統就問副部長蔡明憲還有多少時間可以補遞計畫，蔡副部長說應該還有兩個月。陳總統對著李部長說：「這個我們一定要做！」總統一句話，我們如獲至寶，趕忙向部裡補報計畫並申請預算，接著很快就被核准，繼續執行。幸好這個案子最後翻案成功，獲得國防部的預算支持，否則現在根本就沒有這個計畫與建立戰略嚇阻力量的成果。

W–99是蘇博士一手主導的計畫，歷經10多年的努力，我在蘇博士面前向陳總統報告，W–99已經成為蘇博士一生的志業。後來的第三階段果然繼續進行，而且突破了許多瓶頸，最後終於完成戰術測評，奠定邁向更深更遠的發展方向。

飛彈 中科院 國防部 李登輝 陳水扁 導彈

延伸閱讀

馬杜洛：委內瑞拉和哥倫比亞邊界2023年全面開放

美總統拜登將簽署聯邦法 保障同婚權益

李登輝宣稱不知拉法葉案 是「他」找到公文洗刷海軍冤屈

影／柯文哲：民進黨抗中保台會到天荒地老 建議停ECFA

相關新聞

李登輝宣稱不知拉法葉案 是「他」找到公文洗刷海軍冤屈

民進黨決定投入431.5億元，正由中科院與法國合作進行海軍拉法葉（康定級）軍艦升級。對當年的拉法葉艦採購弊案，曾任中科院...

「他」首度證實我擁超音速巡弋飛彈 雲峰計畫走出機敏迷霧

國軍擁有代號「雲峰」的遠程地對地導彈，是國內流傳已久，綠營政治人物經常「欲言又止」的神秘軍備，比目前呈現「半解密」雄昇（...

中科院測試雄三反艦飛彈 美曾試圖在關鍵時刻阻我研發

前中科院長龔家政接受中研院近代史研究所訪問，披露他任內完成雄二E巡弋飛彈、雄三反艦飛彈、天弓三防空飛彈等「新三彈」的秘辛...

前中科院長披露雄二E「直撲中國內陸」 研發成功美訝異

雄昇飛彈（雄二E巡弋飛彈）目前已納入「海空戰力提升特別預算」進行生產，但軍方對其性能並未有具像化的披露。前中科院長、海軍...

航特部空運作戰隊潮州操演特殊地形作戰 CH-47吸睛

陸軍航特部飛訓部603旅所屬空運作戰隊，日前執行基地訓練「戰鬥隊特殊地形作戰」，CH-47SD直升機昨（12）日降落屏東...

林昶佐指民防訓練時數過少 缺乏實作無法面對戰時需要

無黨籍立委林昶佐今天表示，國防部目前已經積極強化教召訓練、補充後備裝備，但是卻不見強化民防的相關政策，民防團隊有無能力不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。