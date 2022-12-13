「他」首度證實我擁超音速巡弋飛彈 雲峰計畫走出機敏迷霧

國軍擁有代號「雲峰」的遠程地對地導彈，是國內流傳已久，綠營政治人物經常「欲言又止」的神秘軍備，比目前呈現「半解密」雄昇（雄二E）巡弋飛彈，都更被軍方視為高度機敏的「傳說」。海軍退役中將龔家政近期接受中研院近代史研究所口述歷史訪問，首度完整而明確地證實，由蘇玉本博士一手主導、代號W–99的雲峰飛彈，屬於超音速巡弋飛彈，射程超過1000公里，當年在李登輝前總統任內建案、陳水扁前總統支持下完成研發並服役，為台灣產生無可比擬的嚇阻力量。

海軍退役中將龔家政2003年12月至2007年12月擔任中山科學研究院長，任內曾推動完成中科院的雄二E巡弋飛彈、雄三反艦飛彈、天弓三防空飛彈等新三彈。退伍多年後的龔家政，接受中研院近代史研究所口述歷史訪問，發表出版，書中同時披露了雲峰飛彈發展的始末。這是我國具公信力接觸研發退役軍職人員，首度完整披露此型飛彈性能與研發細節。由於外界對「雲峰計畫」的紀錄相當稀少，本報特別全文摘錄龔家政受訪說明此型彈研發過程，供讀者詳讀：

這個計畫在李登輝總統任內就建案，經過十多年，我到任之後正值工程發展階段。通常科研建案到了最後要經過三階段：展示確認，工程發展，測試驗證。國防部當時認為W–99 在工程發展時，試射失敗率極高，有一次國防部長李傑親臨現場，目睹發射後在半空中爆炸碎片如仙女散花掉落海中，因此認為中科院研發此型高空衝壓引擎的巡弋飛彈能力不足，決定不再支持接下來測試驗證的研發預算，也等於是現況結案。

但我覺得這樣的半途而廢是十分可惜。幸好陳水扁總統在那段時刻要到中科院，視導各項武器裝備的研發進度與成果現況展示，我們的簡報以及展示的項目需要在事先提報軍備局，當時我把這個W–99列入。總統視察的前一天，我們收到指示，將W–99的展示項目刪除。雖然收到這個命令代表國防部並不支持這個案子，但我還是請相關計畫的人員做好準備，把動態的影片介紹和靜態的實體展示都擺好，以備臨時突然獲得許可，我們就可以把握最後機會，獲得繼續研發的機會。

當天下午兩點，李傑部長在總統到達之前進入貴賓室時，我趁機先向李部長說明，雲峰飛彈已經完成兩階段了，W–99計畫團隊努力不懈做到現在的成績，可否請總統看看我們這個計畫目前的狀況，就是不繼續研發，也請總統給同仁們過去的努力一點肯定。沒想到李部長竟然改口說好吧。可是我們的簡報中已經沒有這一項了，我急忙跑到外面吩咐：「按計畫向總統做簡報！」我一說完，陳總統就進來了。李部長馬上就跟總統說 :「報告總統，他們有個研發計畫也順便展示給總統看一下。」我接著說，最後一項是超音速的巡弋飛彈，現在全世界只有兩個國家在做，我們有信心可以做成功，陳總統說：「好，好。」我們先做大簡報，然後總統一行人坐上中型巴士，在中科院裡面一站一站進去不同的廠房視察。最後一站就是雲峰飛彈，計畫主持人蘇玉本博士向總統詳細描述，輔以影片的動態模擬圖示，陳總統非常震撼，轉頭問李部長，現在這個飛彈的進度怎麼樣？李部長示意要我說明，我趕緊向總統報告，我們已經進展到第二階段，先前申請預算時被批示暫緩，因此計畫就卡住，我們很希望能夠得到支持，可以繼續將第三階段完成。

陳總統就問副部長蔡明憲還有多少時間可以補遞計畫，蔡副部長說應該還有兩個月。陳總統對著李部長說：「這個我們一定要做！」總統一句話，我們如獲至寶，趕忙向部裡補報計畫並申請預算，接著很快就被核准，繼續執行。幸好這個案子最後翻案成功，獲得國防部的預算支持，否則現在根本就沒有這個計畫與建立戰略嚇阻力量的成果。

W–99是蘇博士一手主導的計畫，歷經10多年的努力，我在蘇博士面前向陳總統報告，W–99已經成為蘇博士一生的志業。後來的第三階段果然繼續進行，而且突破了許多瓶頸，最後終於完成戰術測評，奠定邁向更深更遠的發展方向。