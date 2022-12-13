李登輝宣稱不知拉法葉案 是「他」找到公文洗刷海軍冤屈

民進黨決定投入431.5億元，正由中科院與法國合作進行海軍拉法葉（康定級）軍艦升級。對當年的拉法葉艦採購弊案，曾任中科院長的海軍退役中將龔家政近日公開提及，在李登輝前總統以證人身分接受調查時宣稱對採購案沒有參與、也不知情時，使社會各界都將責任歸諸時任海軍司令葉昌桐之際，是他動員人力自成千檔案堆中找到由李前總統親自簽的「悉」的軍談簽呈。而這份神秘遺失的「保命公文」，為葉昌桐洗刷無端指控，「等於幫了葉總司令，也幫海軍一個大忙」。

2003年12月至2007年12月，擔任中山科學研究院長的海軍中將龔家政，任內推動完成中科院的雄二E巡弋飛彈、雄三反艦飛彈、天弓三防空飛彈等新三彈。退伍多年後的龔家政，接受中研院近代史研究所口述歷史訪問，發表出版。

龔家政在書中受訪提及，陳水扁總統在民國2000年上任後，宣稱不惜動搖國本，徹查拉法葉弊案。李登輝以證人身分接受調查時指出，他於民國 1988年7月的軍事會談中，曾詢問當時韓國蔚山艦的採購進度，海軍總司令葉昌桐表示已與韓國商談。此後海軍如何由蔚山艦改為拉法葉艦，李前總統強調他沒有參與，也不知情。

他受訪指出，2000年10月監察院因此彈劾葉昌桐，指他於當年拉法葉艦的決策、規劃和執行有缺失，蒙蔽李總統，並未向總統報告要捨棄原本計畫採購的韓國蔚山艦，改買法國的拉法葉。葉總司令聽到監察院指他牽涉弊案，5天不吃不睡，住院療養。

龔家政說，他當時除安排媒體醫院訪問葉昌桐外，並在檢調跟監情況下，將當年建案的開會紀錄、簽呈等摘要整理，送給葉昌桐看，以便被訊問時才能有精確的敘述，釐清案情。

他生動地描說：「當時我應該也是被監視跟蹤的對象，要將我手上的摘要手稿資料交給葉上將也是頗費周章，有時還用上當年在情報學校所學的反跟蹤技巧，才順利地將資料交給葉將軍的女兒」。

龔家政受訪表示，拉法葉案的偵訊調查中，最關鍵的就是原本磋商的是購買韓國蔚山艦，為何會改買拉法葉艦。在葉昌桐之前的海軍總司令劉和謙，比較傾向購買蔚山艦，而當時的參謀總長郝柏村被指為是改買拉法葉艦的主導者，因為他在民國77年年底赴法國訪問時，曾要求當時隨行的副參謀總長夏甸上將拍電報回國，指示海軍總部暫緩向韓國購買蔚山艦。對於此項指示，郝柏村強調是海軍的專業判斷，拉法葉艦的性能確實優於蔚山艦。

但他說，郝柏村自法返台後，曾在軍事會談中向李總統報告，但此次的軍談紀錄卻不見了，不知為何原因。其他的紀錄以序號整齊排列，單單那一次的會談紀錄遺失，更奇怪的是遺失也沒有人追究。葉昌桐回憶，那次的軍談之後，他曾就此事親自擬稿寫簽呈，上報李總統，李總統在第一頁批了一個「悉」字。葉昌桐認為此簽呈可以證明，並非外界指稱的海軍隻手遮天，海軍不可能沒有經過三軍統帥批示，就逕自改為採購拉法葉艦。葉昌桐再三強調，他本人確實曾經向總統報告捨韓艦取法艦之緣由，沒有欺瞞總統。

龔家政表示，問題是此公文不見蹤影，沒有公文佐證，只憑葉昌桐一面之詞，很難取信特調組和社會。他當時動員人力每天加班在成千的卷宗夾裡面的文件，一張一張拿出來檢查。果然皇天不負苦心人，他的部屬找到這份被夾在其他文件當中，後來被稱為「保命公文」的重要證據，立即上呈時任總司令的李傑，為葉昌桐洗刷無端指控。