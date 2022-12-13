航特部空運作戰隊潮州操演特殊地形作戰 CH-47吸睛

陸軍航特部飛訓部603旅所屬空運作戰隊，日前執行基地訓練「戰鬥隊特殊地形作戰」，CH-47SD直升機昨（12）日降落屏東潮州空降場，引起民眾關注。

據了解，CH-47SD直升機很少在潮州起降，因為只要起飛失敗，就可能得在現地過夜，一般正常訓練，都在陸航認為標準、完整訓場內執行，如一般機場或平整有硬地的教練場，但實際任務則無限制。

三架CH-47SD昨日在一架AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機掩護下，分別載運特戰六人小組與偵搜車下機模擬突擊。相關科目鮮少在潮州空降場實施，引起民眾關注。

據了解，這是飛訓部603旅所屬空運作戰隊基地訓練的綜合演練，實施戰鬥隊特殊地形作戰。

特戰六人小組任務分配，分別是負責目標搜索、偵測、聯絡的「前觀」，須攜帶HR-93無線電；負責落彈觀測、修正、空中支援聯絡的「前管」，攜帶霰彈槍；「狙擊」手攜帶M108狙擊槍；負責破壞任務目標與攻堅破壞的「爆破」，攜帶步槍加裝T85榴彈發射器；負責對敵通信網實施監聽、電子干擾的「通信」，配備CS/PRC-37C無線電機；負責掌握組員健康狀況的「救護」，攜帶HR-93無線電、救護包等。