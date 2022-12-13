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林昶佐指民防訓練時數過少 缺乏實作無法面對戰時需要

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
無黨籍立委林昶佐（右）與台北市議員林亮君（左）上午舉辦「堅實意志守台灣、強化民防公聽會」，邀請政府與民間相關單位針對國防與民防議題進行意見討論。記者葉信菉／攝影
無黨籍立委林昶佐（右）與台北市議員林亮君（左）上午舉辦「堅實意志守台灣、強化民防公聽會」，邀請政府與民間相關單位針對國防與民防議題進行意見討論。記者葉信菉／攝影

無黨籍立委林昶佐今天表示，國防部目前已經積極強化教召訓練、補充後備裝備，但是卻不見強化民防的相關政策，民防團隊有無能力不無疑問，政府有必要成立台灣的「緊急事務管理局」，他並指出，各類民防團每年的訓練時數過少，欠缺實作課程，無法面對未來戰時需要。

林昶佐上午與民進黨立委賴品妤、林靜儀、無黨籍台北市議員林亮君在立法院舉辦「堅實意志守台灣—強化民防」公聽會，邀請多位專家學者、民間團體及相關部會討論未來政策方向。

林昶佐表示，台灣人非常關注戰爭的議題，守護家園已經不只是軍人的事情，尤其是今年看到俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭不分男女老少、身份背景全民動起來，各行各業都紛紛投入城鎮守護、救人救災，乃至於資訊戰的工作，他們都是台灣很重要的學習對象。

林昶佐提及，今年有許多台灣人報名參加全民防衛組織，不管是黑熊學院還是之前的後盾計畫，現在幾乎是場場爆滿，現在人民已經動起來，政府要如何釐清權責，這些都需要進行跨部門的協調。

賴品妤指出，盤點現在4大民防系統遇到的問題，例如縣市政府的民防總隊一年只受訓4至8小時，而且缺拉考核機制、預算比例偏低，沒有明確的任務導向，而村里長的民防團則是人力稀少，業務跟責任龐雜重大，政府沒有給予相應的資源跟支應。

賴品妤認為，台灣要真正落實全民防衛的目標，需要靠強大的社會支撐，而台灣民間互助的能量非常強，只要能夠經過妥善的組織與訓練，就可以在戰爭時轉化為民間防衛的能量，台灣社會已經準備好，政府需要投入更多的硬體設施，強化堅決守護台灣的信心。

林靜儀則說，這段時間以來「越盤點心會越虛」，因為台灣長期受到其他國家的威脅，甚至還經歷過將近50年的動員戡亂時期，內部更有民防與國防的相關法規，但是民眾心中完全沒有民防的概念與知識，「我們跟世界先進國家在談，幾乎是兩個世界的事情」。

林靜儀說，台灣有很多人體認到這件事情，自發性地找自我訓練的機關，大家都想要訓練自己的能力及體力，而當有越來越多民眾願意尋求訓練單位，這就代表政府在全民動員、國防體系做得還不夠。

國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲表示，台灣的民防做得比烏克蘭還要好很多，包括兵役制度、民防法規與後備部隊都很完備，台灣有完善的法規與計畫，但是落實在政治文化比較不受到重視。

蘇紫雲還說，台灣的國內生產毛額（GDP）是烏克蘭的4倍，國內的科技也比他們優越，「我們的條件比他們好太多」，但是政府需要付出決心與溝通的誠意，現在應該先盤點、強化民防體系，關鍵就是如此而已。

內政部警政署防治組副組長黃柏燊回應，現行民防總隊每年訓練4至8小時，「當時是有點不足」，為了加強國人的防衛意志及自我防衛能力，警政署會參考烏克蘭國土防衛隊的經驗與精神，加強民防人員的訓練時數。

內政部消防署專門委員葉蓓華則說，災害防救義務屬於地方自治事項，消防署除了鼓勵地方政府積極招募義消協助救災，同時鼓勵學有專精的團體向所轄直轄市、縣市政府登錄，進而取得識別證，未來可以透過區域聯防的機制調用，希望能夠發揮協勤的量能。

烏克蘭 林昶佐 賴品妤

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