感謝協助退役官兵就業 馮世寬參訪國內知名軍備公司

退輔會今天表示，退輔會主委馮世寬今率官員參訪國內知名軍備生產公司，感謝公司長期協助退除役官兵轉職就業。馮世寬並稱許參訪對象是「國軍最信任的保修夥伴」。

退輔會表示，馮世寬今(12)日上午率就學就業處處長池玉蘭、事業管理處長楊長政及投資事業機構欣桃天然氣股份有限公司董事長周皓瑜等一行參訪金賓汽車公司，與該公司本身為榮民的董事長李大偉會晤交流，除說明退輔會在照顧退伍袍澤就學、職訓及穩定就業方面各項措施外，並對於公司長期協助退除役官兵轉職就業，尤其職員工榮民眷身分高達43％，表達謝意。

馮世寬表示，金賓汽車公司長期為國軍裝備提供銷售及維修服務，把每一次的維修工作視為作戰任務；令人敬佩的是從921地震、88風災、425國道三號山崩事件，到2014年高雄氣爆、2015年復航空難，動輒數週到數月的救災工作，維修技師隨著國軍一同進入災區，擔綱後勤修護的工作，讓國軍與救難人員無後顧之憂，能全力投入救援任務，已成為國軍最信任的保修夥伴。

馮世寬感謝金賓汽車公司配合退輔會政策每年大量進用退除役官兵，連續5年獲評為成效優良機構，是輔導會堅實的合作夥伴，未來希望雙方繼續合作，共同為退伍袍澤出路盡一份心力。