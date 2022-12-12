兼具平時轉換戰時功能 海巡艦隊分署雲林艦今命名下水

海巡署艦隊分署建造的第3艘4000噸級巡防艦「雲林艦」，今天在台船高雄廠命名下水。這艘巡防艦具平戰轉換系統，也可作醫療救護船，完工後配置南部機動海巡隊，船艦舷側漆上「TAIWAN」字樣，更可提高國艦辨識度。

命名下水典禮由海洋委員會代理主委周美伍及台船公司董事長鄭文隆主持，海巡之友總會總會長陳進財及最高顧問葉國一等嘉賓觀禮，海巡之友總會長夫人陳林淑真擔任命名擲瓶人。

台船配合政府國艦國造政策，承包4000噸級4艘巡防艦造船工程外，也在基隆廠區建造15艘100噸級巡防救難艇，6艘 1000噸級巡防，其中1000噸級巡防艦輪控系統由台船自行研製安裝，取得財團法人中國驗船中心（CR）型式認可。

今天命名下水的「雲林艦」是台艘承造4000噸級巡防艦的第3艘，滿載排水量可達5044噸，承受10級強風、續航力10000浬，配有3組射程達120公尺的高壓水砲。台船指這艘巡防鑑亦配備專業醫療設備，相當於野戰醫院等級規格，全艦可做醫療救護船，甲板亦具有直升機起落設施，可供黑鷹直升機及海軍反潛直升機作業。

台船表示，這型巡防艦具有前後輔助側推進器及穩定翼系統，可提高靠泊操控性及減少航行時船體橫搖，船艦舷側漆上「TAIWAN」字樣，可提高我國艦艇辨識度。