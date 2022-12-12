教召5天全副武裝 他淚曝「有事沒事狂行軍」：感覺比現役操更兇

新制教召自今（2022）年3月起正式實施，近日有網友就分享5天教召心得，表示這次的教召和以往的訓練相比精實許多，更是有事沒事就行軍，不禁令他哀號「教召變超硬」。

原PO在PTT發文表示自己剛被教召5天出來，發現新制教召變得相當精實，「幾乎從頭到尾全副武裝，下雨天全副武裝行軍，有事沒事就行軍」，更需要在外搭帳篷露營，他認為新制教召簡直比新訓還緊湊，「有沒有教召變超硬的八卦？感覺比現役的時候還硬」。

分享文一出，鄉民們紛紛表示「以前好日子看5天影片，跟長官同梯喇賽，現在好日子過去了」、「幾年前教召超爽，集合完就回宿舍做自己的事，每天都在等吃飯、洗澡、睡覺」，也有不少人大讚「很好，免得又被罵整天除草，國家靠你們救」、「真的打起來，這些都是小兒科而已啦」、「台灣靠你們了，訓練精實比較好」。

不過，目前台灣教召新舊制並行，所以就有網友發現原PO僅教召5天，應屬於5至7天的教召舊制，新制則延長至14天，由此可見不只是新制，就連舊制教召的操課訓練似乎也變得更加嚴實。

國防部於今年3月起正式啟動新制教召訓練，受訓期間不休假、每日行軍10小時，並增加手、步槍、機槍實彈射擊發數，及行軍夜校、野外宿營、野炊等課程，堪稱是「史上最硬教召」。