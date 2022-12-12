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國軍戰鬥部隊士官編現比低 戰鬥支援部隊也拉警報

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
立委質詢表示，國軍「戰鬥支援部隊」陸軍士官、海軍陸戰隊工兵及通信士官、海軍水下及布雷作業士兵編現比同樣偏低。圖/本報資料照
立委質詢表示，國軍「戰鬥支援部隊」陸軍士官、海軍陸戰隊工兵及通信士官、海軍水下及布雷作業士兵編現比同樣偏低。圖/本報資料照

國軍不但「戰鬥部隊」軍士官兵編現比偏低，「戰鬥支援部隊」工兵、通信士官、海軍水下及布雷作業士兵同樣面臨編現比低的窘境。國防部表示，為維持可恃戰力及因應敵情威脅增加，國防部提升後備戰力及新興兵力成軍，組織編制逐年增加，但期間受少子女化及COVID-19疫情衝擊，招募成效尚不理想。

民進黨立委王定宇向行政院提出書面質詢表示，根據2022年9月國防部人事參謀次長室提供國軍各軍種「戰鬥部隊」軍士官兵編現統計表資料顯示，國軍「戰鬥部隊」的陸軍軍官士官、海軍陸戰隊士官、海軍艦隊士兵編現比，目前分別為72.8─79.8%、75.9%、及68.4%，編現比均呈現偏低現象。

質詢進一步指出，國軍「戰鬥支援部隊」陸軍士官、海軍陸戰隊工兵及通信士官、海軍水下及布雷作業士兵編現比同樣偏低。目前「戰鬥支援部隊」的陸軍士官、海軍陸戰隊工兵及通信士官、海軍水下及布雷作業士兵編現比分別為70.0-74.1%、69.4-73.6%及60.9-69.8%，編現比同樣呈現偏低現象。

國防部回應表示，國軍戰鬥部隊具「待命時間長、危險性高及精神體能消耗量大」等特性，其工作性質與民間不同，且受少子女化及嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情衝擊影響招募成效，致使編現比均呈現偏低現象。

至於國軍「戰鬥支援部隊」陸軍士官、海軍陸戰隊工兵及通信士官與海軍水下及布雷作業士兵編現比偏低問題，國防部說，為維持可恃戰力及因應敵情威脅增加，國防部提升後備戰力及新興兵力成軍，組織編制逐年增加；但期間受少子女化及COVID-19疫情衝擊，招募成效尚不理想，致使國軍編現比偏低。

國防部表示，除將就招募工作除秉持質量並重方式擇優補充外，也將藉完善編組、深耕校園及強化媒體宣傳等多元招募措施達成招募目標，並持續透過精進官兵照顧、改善工作環境、強化領導統御、提高留營慰助金及鼓勵勤務部隊至主戰部隊服務等作為，提升官兵留營意願及單位編現。

海軍 國軍 國防部

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