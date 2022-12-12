軍方修法 擬開放國軍營舍及設施改建基金買金融債劵

網路時代來臨，媒體對讀者興趣更精確掌握，發現軍事新聞在台灣甚至華文讀者圈，始終廣受歡迎。這拜兩岸局勢緊張所賜，全台成年男子多數曾服兵役，看到相關新聞，軍旅記憶就自動浮現。某程度來說，在台灣談軍事，就像在巴西談足球，不但是全民運動，而且大家都覺得自己是專家。 軍事新聞的主體，當然還是國軍。一年365日，國軍天天發生新聞事件，範疇遍及政治、外交、兩岸、科技、社會等領域。國軍如何面對永遠不斷迸出的新聞事件？官員每天和記者打交道，彼此亦敵亦友關係又是如何？ 前年以中校退伍的王鳴中，軍旅生涯最後五年，在空軍司令部負責新聞業務。他最近將當初故事寫成書，回顧事件的幕後始末，以及軍事新聞圈的生態。讓讀者一窺，這些引發社會關注的新聞，當初是怎麼來的？

2022-12-12 16:30