軍方修法 擬開放國軍營舍及設施改建基金買金融債劵
國防部預告「國軍營舍及設施改建基金收支保管及運用辦法第11條修正草案」，開放基金購買金融債劵及其他短期票券來增加收益。
國防部表示，「國軍營舍及設施改建基金收支保管及運用辦法」自86年7月26日發布施行後，曾經8次修正，最近一次修正發布日期為107年10月2日。為使國軍營舍及設施改建基金能透過多元管道彈性運用，以提升資金運用效益，因此修正第11條，增訂國軍營舍及設施改建基金得購買金融債劵，並基於安全性考量，所購買金融債劵及其他短期票券，其發行公司應經信用評等事業機構評定為一定等級以上。
原條文第11條規定：「本基金為應業務需要，得購買政府公債、國庫券或其他短期票券」。
更新條文則為：「本基金為應業務需要，得購買政府公債、國庫券、金融債券或其他短期票券。前項金融債券及其他短期票券之發行公司，應經金融主管機關核准經營信用評等事業之機構評定為一定等級以上。
所謂金融債券，就就是銀行金融機構所發行的債券。短期票券則是指期限在1年以內之票券，包括國庫券（TB）、銀行可轉讓定期存單（NCD）、銀行承兌匯票（B/A）、商業本票（CP）；距到期日1年以內之各種政府債券（GB）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言