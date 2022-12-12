獨／駐美軍事代表團下月擴編 全動署駐美推國民兵交流

據證實，我駐美國華府的「中華民國軍事代表團」明年元月起將擴編，將由全民防衛動員署增派聯絡官，專責國軍與美國民兵戰訓合作事宜，首任將由美威爾猛軍校畢業的砲兵上校蔣偉達赴任。

對此，國防部昨（11）日表示，我駐美軍事代表團與美方合作交流為常態性工作。凡有利於提升後備動員國際交流能量事宜，國防部樂觀其成。

美方建議將我國加入類似國民警衛隊的州合作夥伴計畫，讓台灣參與聯合軍事訓練。據證實，這是「州夥伴專案」（State Partnership Program, SPP），與我合作對象，目前以夏威夷州為首選，其次則為美國西岸的華盛頓、加州、俄勒岡、阿拉斯加、明尼蘇達州等為次要選擇，這項交流，並不只限於我國全民防衛動員署所屬後備部隊，也須包括我常備部隊作戰議題。

事實上我與夏威夷州國民兵交流合作已有歷史。美國夏威夷國民兵局一星准將摩西高儀（Moses Kaoiwi），11月自夏威夷國民兵局退役後，透過Linked對全軍發表一篇「39 Years, 10 months, and 18 days」軍旅心路歷程文（https://www.linkedin.com/pulse/39-years-10-months-18-days-moses-kaoiwi），內容披露他2013年任中校時，曾來台在南投竹山消防訓練中心實施激流救難專家交流的畫面，顯示我與夏威夷州國民兵很早就展開交流。

國防部曾證實，此案目前已獲美支持初期成立一個與美國民兵常態性交流及協調窗口，後續依交流進展規劃具體方式；研擬採先由美方來台交流，隔年我方赴美觀摩原則，汲取美方實務經驗及建議。

民進黨立委王定宇日前在立法院質詢時，關切台美雙方就此案簽署備忘錄（MOU）後，是否確定雙方包括聯合演訓等合作範圍？國防部長邱國正回應表示，這項交流涵蓋面很廣，訓練要經一番討論，現在可擬定未來發展方向，如演訓、訓練方面，但目前暫無明確計畫。

立委建議與美國民兵合作應含括新兵訓練、雙方部隊演訓，希望近期納入與美國民兵合作計畫。邱國正表示，「現在已經有了」，美國國民兵戰力與裝備形同美軍，只是訓練時間不同，基本裝備完全一樣，具有戰力。與我國的合作，在於「如何在短短時間內強化戰力」，現在已在討論當中，「將來要互派人」；目前已透過駐美代表團向美方作面對面溝通協調。

據證實，經台美合議，明年元月起，駐美軍事代表團軍協組擴編上校、中校、少校聯絡官各一名，元月將由全動署先派遣一名上校駐美辦公，目前已核定由威爾猛軍校畢業的砲兵上校蔣偉達赴任，後續中、少校聯絡官，則可望由政戰、特戰部隊選派適當人員赴任。美方也派遣適當層級人員駐台辧事。