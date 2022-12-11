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特戰士官秦良丰復健不懈 今返部隊慶生受官兵歡迎祝福

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍特種作戰指揮部下士秦良丰107年因傘訓意外受創，現仍積極復健中。他今天回到特指部特三營參加部隊的慶生茶會。圖／陸軍司令部提供
陸軍特種作戰指揮部下士秦良丰107年因傘訓意外受創，現仍積極復健中。他今天回到特指部特三營參加部隊的慶生茶會。圖／陸軍司令部提供

陸軍特種作戰指揮部下士秦良丰107年因傘訓意外受創，現仍積極復健中。他今天回到特指部特三營參加部隊的慶生茶會，受到營上官兵熱烈歡迎。

特指部今天辦理慶生茶會，邀請秦良丰下士返營共同參與。特指部表示，單位特別以秦士面對長期復健之路，展現無畏無懼的精神，勇於面對挑戰、克服各項困難，製播影片，鼓勵在營官兵。

特指部指揮官邱之峯少將說，秦良丰下士永遠是特戰的一份子，是我們的家人，這次邀請秦士回家慶生，以「三十而立，永不放棄」為題，象徵秦士復健後重生，並以秦士奮鬥的故事勉勵官兵，未來面對各項挑戰永不放棄，展現鋼鐵傘兵勇往直前的態度，也彰顯特戰部隊對袍澤「不離不棄」的精神。

特指部表示，秦良丰樂於接受挑戰，自覺人生不應甘於平凡，於104年加入特戰部隊，期間曾接受兩棲作戰班訓練及參加2次漢光演習，表現非凡。107年因執行跳傘任務，從高空重摔落地，受傷後，因旺盛生命力，奇蹟生還，惟當時腦部和脊椎神經嚴重受傷，在院方、家人與部隊共同協助、陪伴及支持與鼓勵下，積極接受治療，四年來秉持著特戰「忠義驃悍、勇猛頑強」的精神與個人永不放棄的毅力，面對不間斷的復健。

特指部說，秦良丰靠著家人支持、院方醫療協助與部隊官兵陪伴，從原本無法做任何動作，逐漸能翻身，目前可下床走路，而近期更是靠助行器輔助，完成繞行國軍高雄總醫院外圍一圈的挑戰，特戰官兵見證了康復之路。

陸軍特戰指揮部下士秦良丰（左）今天穿著全身軍裝重返部隊參加慶生餐會，也感謝大家完成他的心願。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部下士秦良丰（左）今天穿著全身軍裝重返部隊參加慶生餐會，也感謝大家完成他的心願。記者劉學聖／攝影
陸軍特種作戰指揮部下士秦良丰今天回到特指部特三營參加部隊的慶生茶會，受到營上官兵熱烈歡迎。圖／陸軍司令部提供
陸軍特種作戰指揮部下士秦良丰今天回到特指部特三營參加部隊的慶生茶會，受到營上官兵熱烈歡迎。圖／陸軍司令部提供

特戰 國軍 秦良丰

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