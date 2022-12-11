特戰士官秦良丰復健不懈 今返部隊慶生受官兵歡迎祝福

陸軍特種作戰指揮部下士秦良丰107年因傘訓意外受創，現仍積極復健中。他今天回到特指部特三營參加部隊的慶生茶會，受到營上官兵熱烈歡迎。

特指部今天辦理慶生茶會，邀請秦良丰下士返營共同參與。特指部表示，單位特別以秦士面對長期復健之路，展現無畏無懼的精神，勇於面對挑戰、克服各項困難，製播影片，鼓勵在營官兵。

特指部指揮官邱之峯少將說，秦良丰下士永遠是特戰的一份子，是我們的家人，這次邀請秦士回家慶生，以「三十而立，永不放棄」為題，象徵秦士復健後重生，並以秦士奮鬥的故事勉勵官兵，未來面對各項挑戰永不放棄，展現鋼鐵傘兵勇往直前的態度，也彰顯特戰部隊對袍澤「不離不棄」的精神。

特指部表示，秦良丰樂於接受挑戰，自覺人生不應甘於平凡，於104年加入特戰部隊，期間曾接受兩棲作戰班訓練及參加2次漢光演習，表現非凡。107年因執行跳傘任務，從高空重摔落地，受傷後，因旺盛生命力，奇蹟生還，惟當時腦部和脊椎神經嚴重受傷，在院方、家人與部隊共同協助、陪伴及支持與鼓勵下，積極接受治療，四年來秉持著特戰「忠義驃悍、勇猛頑強」的精神與個人永不放棄的毅力，面對不間斷的復健。