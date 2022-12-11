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影／4年前跳傘高空墜地 傘兵下士秦良丰今重返部隊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
陸軍特戰指揮部下士秦良丰今天穿著全身軍裝重返部隊參加慶生餐會，父母親也陪同。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部下士秦良丰今天穿著全身軍裝重返部隊參加慶生餐會，父母親也陪同。記者劉學聖／攝影

「未來如果身體狀況恢復，我一定會再去跳傘」。四年前陸軍特戰指揮部下士秦良丰進行跳傘訓練時主傘未全開，從1300呎高空墜地，秦良丰靠著「永不放棄」的精神重新站起，今天重返部隊。

秦良丰經過了四年多的努力復健，目前已經可以助行器行走，今天上午陸軍特指部邀請秦良丰重返部隊參加慶生餐會，穿著全身野戰軍服的秦良丰一下車就受到營上官兵熱烈的歡迎，大家還自製「忠義驃悍、勇猛頑強」，「歡迎良丰回家」的標語來迎接，秦良丰也以自身復健過程，鼓勵在營官兵，以無畏無懼的心態，勇於面對挑戰、克服各項困難。

「就是拚了！」陸軍特指部下士秦良丰四年前在跳傘訓練時，主、副傘未全開，從1300呎高空墜地，高度相當於101摩天大樓，從最初的無心跳，搶救後恢復生命跡象，由於頸椎受重擊原被評估終生癱瘓的他，經四年半「日復又一日」復健，已經能自己靠助行器行走，承受痛苦的漫長復健過程終於撐了過來，秦良丰今天完成多年心願再度靠自己雙腿重回當初服役的部隊營區，陸軍特指部近百位官兵鼓掌歡迎秦良丰「回家」，慶祝他30歲生日，甚至還幫秦良丰準備了寢室與桌椅書櫃，還有同袍製作通信無線電外觀做成的神秘禮物，歡迎他重返部隊。

特指部指揮官邱之峯表示，這次邀請秦良丰回家慶生，以「三十而立，永不放棄」的精神，象徵復健後重生，可謂是特戰的英雄好漢、生命的堅強鬥士，展現特戰部隊的「忠義驃悍、勇猛頑強」的精神與個人永不放棄的毅力，令人敬佩，國軍也一定會永遠支持，也希望以他的奮鬥的故事來勉勵官兵，未來面對各項挑戰永不放棄，也彰顯特戰官兵對袍澤「不離不棄」的精神，希望他能早日康復。

秦良丰表示，自己的個性喜歡接受挑戰，當初決然加入特戰部隊，期間曾接受兩棲作戰班訓練及參加2次漢光演習，他說很感動部隊特地邀請他回來慶生，也完成自己重返部隊的心願，未來如果身體狀況恢復，「我一定會再去跳傘」。不想被這件事情擊敗，再繼續挑戰也是突破自己。

陸軍特戰指揮部下士秦良丰今天重返部隊參加慶生餐會，現場近百位官兵熱烈迎接。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部下士秦良丰今天重返部隊參加慶生餐會，現場近百位官兵熱烈迎接。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部下士秦良丰今天重返部隊參加慶生餐會，現場近百位官兵熱烈迎接。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部下士秦良丰今天重返部隊參加慶生餐會，現場近百位官兵熱烈迎接。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部下士秦良丰今天重返部隊參加慶生餐會，軍方特意在中庭布置一具MC-1傘具迎接。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部下士秦良丰今天重返部隊參加慶生餐會，軍方特意在中庭布置一具MC-1傘具迎接。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部準備主、副傘包及神秘禮物。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部準備主、副傘包及神秘禮物。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部下士秦良丰今天重返部隊，軍方還幫秦良丰準備寢室歡迎他回家。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部下士秦良丰今天重返部隊，軍方還幫秦良丰準備寢室歡迎他回家。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部下士秦良丰（左）今天重返部隊參加慶生餐會，現場近百位官兵熱烈迎接。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部下士秦良丰（左）今天重返部隊參加慶生餐會，現場近百位官兵熱烈迎接。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部下士秦良丰今天重返部隊，軍方還幫秦良丰準備寢室歡迎他回家。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部下士秦良丰今天重返部隊，軍方還幫秦良丰準備寢室歡迎他回家。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部下士秦良丰今天重返部隊參加慶生餐會，現場近百位官兵熱烈迎接。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部下士秦良丰今天重返部隊參加慶生餐會，現場近百位官兵熱烈迎接。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部準備用野戰無線電做成的相簿，送給原為通信下士的秦良丰作紀念。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部準備用野戰無線電做成的相簿，送給原為通信下士的秦良丰作紀念。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部下士秦良丰（左）今天穿著全身軍裝重返部隊參加慶生餐會，也感謝大家完成他的心願。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部下士秦良丰（左）今天穿著全身軍裝重返部隊參加慶生餐會，也感謝大家完成他的心願。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部下士秦良丰今天重返部隊參加慶生餐會，軍方特意在中庭布置一具MC-1傘具迎接。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部下士秦良丰今天重返部隊參加慶生餐會，軍方特意在中庭布置一具MC-1傘具迎接。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部下士秦良丰今天穿著全身軍裝重返部隊參加慶生餐會，父母親也陪同。記者劉學聖／攝影
陸軍特戰指揮部下士秦良丰今天穿著全身軍裝重返部隊參加慶生餐會，父母親也陪同。記者劉學聖／攝影

復健 特戰 秦良丰 陸軍

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