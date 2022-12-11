影／4年前跳傘高空墜地 傘兵下士秦良丰今重返部隊

「未來如果身體狀況恢復，我一定會再去跳傘」。四年前陸軍特戰指揮部下士秦良丰進行跳傘訓練時主傘未全開，從1300呎高空墜地，秦良丰靠著「永不放棄」的精神重新站起，今天重返部隊。

秦良丰經過了四年多的努力復健，目前已經可以助行器行走，今天上午陸軍特指部邀請秦良丰重返部隊參加慶生餐會，穿著全身野戰軍服的秦良丰一下車就受到營上官兵熱烈的歡迎，大家還自製「忠義驃悍、勇猛頑強」，「歡迎良丰回家」的標語來迎接，秦良丰也以自身復健過程，鼓勵在營官兵，以無畏無懼的心態，勇於面對挑戰、克服各項困難。

「就是拚了！」陸軍特指部下士秦良丰四年前在跳傘訓練時，主、副傘未全開，從1300呎高空墜地，高度相當於101摩天大樓，從最初的無心跳，搶救後恢復生命跡象，由於頸椎受重擊原被評估終生癱瘓的他，經四年半「日復又一日」復健，已經能自己靠助行器行走，承受痛苦的漫長復健過程終於撐了過來，秦良丰今天完成多年心願再度靠自己雙腿重回當初服役的部隊營區，陸軍特指部近百位官兵鼓掌歡迎秦良丰「回家」，慶祝他30歲生日，甚至還幫秦良丰準備了寢室與桌椅書櫃，還有同袍製作通信無線電外觀做成的神秘禮物，歡迎他重返部隊。

特指部指揮官邱之峯表示，這次邀請秦良丰回家慶生，以「三十而立，永不放棄」的精神，象徵復健後重生，可謂是特戰的英雄好漢、生命的堅強鬥士，展現特戰部隊的「忠義驃悍、勇猛頑強」的精神與個人永不放棄的毅力，令人敬佩，國軍也一定會永遠支持，也希望以他的奮鬥的故事來勉勵官兵，未來面對各項挑戰永不放棄，也彰顯特戰官兵對袍澤「不離不棄」的精神，希望他能早日康復。