延長兵役美方施壓？ 前外交部長程建人：應有他法

「民進黨看來快扛不住美國延長兵役的施壓了！」針對國防部、總統府的延長兵役已訂下時間表，政大外交系教授黃奎博受訪時直言，此政策缺少社會共識，明顯是美方施壓。前外交部長程建人甚至直言，美方施壓早就不是秘密，但我國也需要就自身國家利益考量，是否真的要延長兵役？也應該考量兩岸和平協商的可能性。

兵役延長猶豫不決

國防部長邱國正7日於立院受訪時說，義務役的役期延長方案預計年底前正式公布，因為如果拖到明年才公布，實施日期又要往後延一年。但總統府發言人張惇涵說，國防部仍就各方意見進行評估中，跨部會也仍在進行縝密研議，目前沒有確定時程的規劃與定案。

這也讓外界懷疑，今年都快要結束了，有必要急著今年就決定延長兵役嗎？如果明年公布，後一年再實施不行嗎？也有人質疑這是政府抗拒不了美方施壓的結果。對此，政大外交系教授黃奎博分析，延長兵役恐喪失年輕選票，照理說民進黨應該不會主動去做，但如今原因可能有二：台灣真的太危險了，或是美方的壓力擋不住。

美方施壓可能性高

「但目前看來比較像後者。」黃奎博直言，兵役延長是很重要的政策，但公聽會、協調會的次數非常少，看不見民間的共識，顯見政府並沒有真心與社會溝通，也凸顯美方應該是很急切的在施壓。但他強調，許多大學剛畢業的役男都有出國規劃，若年底宣布、明年馬上實施，這些役男恐措手不及。

黃奎博認為，國防部與總統府的雙面表態，很可能是對美方展現其社會反彈過大，爭取美國諒解的作法。他說，如果是這樣的話，今年也許還不會延長兵役，除了跨部會協商外，府、院、黨之間也需要再溝通，畢竟會影響施政與選票，若改成明年延長、後年實施，給社會的調適期也比較長，接受度可能會比較高。

應以國家利益為重

「美方的施壓早就不是秘密！」前外交部長程建人受訪時直言，美國無論透過智庫、政府的公開私下施壓，都已經有一段時間，這是美方基於自身國家利益的考量，但我國也應該考量我們的國家利益，包括需要多少兵員、服役時間、社會需求、兩岸關係發展等，「兵役延長其實牽涉很廣泛，」他說。

程建人分析，如果台美利益一致，政策推動就不會有問題，但若主、客觀條件不同下，我國應該多為自身利益著想。他感嘆，中共20大後好像台灣就失去與中國的談判空間，但真的是這樣嗎？政府不妨多想一想。黃奎博也說，如果外交談判沒用，那國際體系就不用運作了，如今，除了加強國防外，也要重視和平協商的可能。

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