捍衛海疆22年 海軍錦江級淡江艦本月底除役

隨海軍高效能艦艇「塔江艦」等新一代飛彈巡邏艦服役，海軍錦江級艦將陸續除役，該型艦量產第一艘淡江艦（PG-605），將在本月底除役，結束22年的服役歷史。

光華三號、配備雄二反艦飛彈的錦江級淡江艦，配備4枚雄二反艦飛彈，除艦艏一門76快砲外，艦艉還有深水炸彈推放軌。錦江級第一艘原型錦江艦於1994年6月下水、12月成軍，進行約2年測試才進行量產版的招標，當年由海軍與中國造船公司（台灣國際造船）議價發包、量產第一艘錦江級艦，即為淡江艦，其於1998年6月下水、1999年12月成軍。

淡江艦承接從陽字號移植的「武進三型」射控單元，作為雄風二型反艦飛彈指射擊之用。錦江級艦共生產12艘艦，分別為603錦江艦、605淡江艦、606新江艦、607鳳江艦、608曾江艦、609高江艦、610金江艦、611湘江艦、612資江艦、614鄱江艦、615昌江艦、617珠江艦。海軍已針對新舊飛彈巡邏艦更新計畫，朝「1艘換1艘」方向規劃，將12艘錦江級飛彈巡邏艦全數汰除；服役26年的錦江級巡邏艦首艦「錦江號」已於去年2月除役，服役23年的鳳江軍艦則於上月除役。