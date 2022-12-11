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海軍高效能艦艇每艘漲10億元 關鍵在增配雄三反艦飛彈

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為沱江艦與塔江艦。記者洪哲政／攝影
圖為沱江艦與塔江艦。記者洪哲政／攝影

國防部向立法院報告表示，109年起國軍因應敵情威脅加劇，海軍高效能艦艇第一批由3艘增建至6艘，110年開始執行的第二批7至11艘建案，每艘建造成本從原每艘54億元，調漲到每艘64億元，漲價原因除原物料價格調漲外，也因為彈藥有所增加。國防部透露，第一批單艦原配賦雄二反艦飛彈8枚及雄三反艦飛彈飛彈4枚，第二批單艦則調整為配賦雄二飛彈4枚及雄三飛彈8枚。因此第二批艦成本相對提高。

國防部向立法院函送中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算決議（五十八）「海軍高效能艦艇」書面報告查照案。

國防部表示，「海軍高效能艦艇第一批」執行期程為106年至115年，籌建數量6艘；另「第二批」規劃執行期程為112年至115年，籌建數量5艘。

國防部表示，高效能艦艇首艦塔江軍艦已於110年7月27日交艦，8月26日通過初期作戰測評，達成量產條件，並接於10月6日完成第2艦開工、12月28日完成第3艦開工，目前執行進度正常。後續規劃112年完成第2至6艦交艦及艦攜彈藥交裝，115年完成戰備彈藥交裝。第二批艦則規劃115年完成第7至11艦交艦及彈藥交裝。

國防部表示，海軍高效能艦艇建造案考量造艦技術與科技發展的之演進，為保有精進之彈性空間，因此採分批方式進行籌建，其中第一批第1至3艘前已於104年完成建案，但109年因應敵情威脅加劇，為快速量產形成可恃戰力，第一批由3艘增建至6艘，110年執行第二批7至11艘建案。因囿於建案時間點不同，因此造艦成本隨原物料及人事成本漲幅呈現上升趨勢。

國防部表示，「海軍高效能艦艇第一批」原列公務預算籌建3艘，總預算164億205.4萬元，平均每艘建造成本54億6735萬1000元，改列特別預算第一批籌建6艘，總預算386億882萬7000元，平均每艘建造成本64億元。

國防部解釋，原第一批公務預算3艘因受限國防預算額度限制，不足採購第1至3艘所需艦艇攜行彈藥及庫儲戰備彈藥，僅採購艦艇攜行彈藥。後續第4至6艘則編列足額預算，除採購該3艘艦艇攜行彈藥及庫儲戰備彈藥，也增購第1至3艘庫儲戰備彈藥，以滿足作戰實需。

國防部指出，另特別預算第一批單艦配賦雄二飛彈8枚及雄三飛彈4枚，調整為第二批單艦配賦雄二飛彈4枚及雄三飛彈8枚。因雄三飛彈單價高於雄二飛彈，且採購數量增加，因此第二批成本相對提高。

雄三飛彈 國防部 海軍

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