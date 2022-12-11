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共機密集於西南空域擾台 無人機活動頻繁

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午公布中共解放軍台海周邊海、空域動態，自12月10日6時至11日6時的24小時內，國軍偵獲6架共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域。圖／國防部提供
國防部上午公布中共解放軍台海周邊海、空域動態，自12月10日6時至11日6時的24小時內，國軍偵獲6架共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域。圖／國防部提供

國防部上午公布中共解放軍台海周邊海、空域動態，自12月10日6時至11日6時的24小時內，國軍偵獲6架共機逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域，大部分進入我防空識別區的共機多集中在西南部，其中包括兩架無人機

國防部表示，至今晨6時止，國軍偵獲共機13架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動。其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有6架次。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部公布逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機航跡示意，逾越海峽中線的共機，在北側有2架殲-11戰機，南側延伸線空域則有一架BZK-005無人機，另有分別有轟-6機、空警-500預警機、無偵-7機無人機在防空識別區南側邊緣空域密集活動。

海峽中線 國軍 國防部 共機擾台 無人機 台海

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