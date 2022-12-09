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拜登政府第七次對台軍售 立委邱臣遠認為「雪中送炭」
美國國務院批准向台出售4.28億美元（約新台幣131億多元）軍機零附件，旨在幫助台灣因應近三年來頻繁現身台海周圍的大陸戰機，台灣民眾黨立委邱臣遠認為，此舉可謂雪中送碳。
邱臣遠今說，美國國防部6日宣布對台軍售，這是拜登上任後第七次對台軍售，內容為航材零附件，用來維護空軍F-16型機、IDF型機及C-130型機等戰機裝備與消耗補充，此外100枚愛國者飛彈也在協議中。
「我認為這一次的軍售案可謂是雪中送炭」，邱臣遠指出，今年中共頻繁襲擾，國軍相關後勤維護保養資源緊繃，嚴重影響戰機妥善率和戰力，美軍售航材零附件助於台灣維持自我防衛量能。
邱臣遠認為，正在協議中的愛國者飛彈可有效協助台灣攔截對岸先進彈道飛彈、巡弋飛彈和空中威脅目標，盼美國能儘速通過，並加快相關軍售案武器交運速度。
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