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拜登政府第七次對台軍售 立委邱臣遠認為「雪中送炭」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
2006年漢光22號演習，國軍在宜蘭利澤簡海濱發射「愛國者飛彈」，成功攔截進襲導彈。 圖／聯合報系資料照片
2006年漢光22號演習，國軍在宜蘭利澤簡海濱發射「愛國者飛彈」，成功攔截進襲導彈。 圖／聯合報系資料照片

美國國務院批准向台出售4.28億美元（約新台幣131億多元）軍機零附件，旨在幫助台灣因應近三年來頻繁現身台海周圍的大陸戰機，台灣民眾黨立委邱臣遠認為，此舉可謂雪中送碳。

邱臣遠今說，美國國防部6日宣布對台軍售，這是拜登上任後第七次對台軍售，內容為航材零附件，用來維護空軍F-16型機、IDF型機及C-130型機等戰機裝備與消耗補充，此外100枚愛國者飛彈也在協議中。

「我認為這一次的軍售案可謂是雪中送炭」，邱臣遠指出，今年中共頻繁襲擾，國軍相關後勤維護保養資源緊繃，嚴重影響戰機妥善率和戰力，美軍售航材零附件助於台灣維持自我防衛量能。

邱臣遠認為，正在協議中的愛國者飛彈可有效協助台灣攔截對岸先進彈道飛彈、巡弋飛彈和空中威脅目標，盼美國能儘速通過，並加快相關軍售案武器交運速度。

台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠。 記者余承翰／攝影
台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠。 記者余承翰／攝影
愛國者飛彈發射車運抵基隆港。 圖／聯合報系資料照
愛國者飛彈發射車運抵基隆港。 圖／聯合報系資料照

愛國者飛彈 軍售 邱臣遠

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