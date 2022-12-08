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參謀總長陳寶餘親督 要求全軍落實「實戰化射擊訓練」

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍司令部各處室幕僚昨（7）日於凌雲崗靶場實施實戰化射擊訓練。圖/軍聞社
陸軍司令部各處室幕僚昨（7）日於凌雲崗靶場實施實戰化射擊訓練。圖/軍聞社

國防部參謀總長陳寶餘昨日率陸海空三軍司令部、指揮部及相關聯參前往凌雲崗靶場，視導「實戰化射擊訓練」，希望各軍落實訓練，官兵不分兵科、層級，都應該具備實戰化射擊技能。

陸軍司令部表示，實戰化射擊目的是讓射手在訓練時能更貼近戰場實況，過程配合掩體及障礙板等輔助器材，模擬城鎮作戰、森林或是障礙物的干擾下，近距離接戰多名敵人，射手必須靈活變換位置及臥姿、跪姿、立姿等射擊姿勢，且在短時間內完成目標瞄準與擊發，藉以訓練官兵射擊技巧與穩定。

「軍聞社」報導，為強化幕僚階層編制武器實彈射擊能力，陸軍司令部各處室幕僚昨（7）日於凌雲崗靶場實施實戰化射擊訓練，使官兵嫻熟編制武器操作程序、射擊及故障排除要領，提升部隊戰力。

陸軍司令部指出，實戰化射擊對於單兵的心肺功能及射擊的穩定度有相當程度要求，平時可藉折返跑以及快速瞄準練習，以系統化訓練養成肌肉記憶，逐次強化射擊節奏與穩定性，進而提升整體作戰能力。

陳寶餘也率陸海空三軍司令部、指揮部及相關聯參，前往凌雲崗靶場視導，陳總長表示，官兵不分兵科、層級，都應該具備實戰化射擊技能，官兵掌握各項射擊技巧，強化部隊臨戰效能。

陸軍 陳寶餘

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