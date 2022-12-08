國防學士班召募 國防部檢討執行成效不佳學校終止合作

國防部與「台清交成」等8間知名國立大學合作開辦「國防學士班」，付給學生學雜費、生活費召募軍官，但招獲率逐年下降。國防部說，此案擬再評估相關執行情形1年，對於執行成效不佳的學校，將檢討終止合作。

王定宇向行政院提出書面質詢表示，國防部「國防學士班」自2019年開辦以來，迄今已與8間國立大學合作，每間每年招募目標員額均各為10員，根據國防部最新資料顯示，「國防學士班」自2019年至2022年間，各年度招獲率分別為90%、100%、35%及今（2022）年度僅31%，尤其今年度除了國立清華大學滿招之外，其餘七所大學招募數均明顯不足，他請國防部說明近兩年招獲率約僅3成的原因以及後續精進作為。

國防部回應表示，「國防學士班」近年因合作大學數增加，致使招生員額亦相對增加，且尚有大學招募宣導力度不足、學系員額限制不得相互流用、退訓喪失大學學籍資格及就讀後無法轉換系所等因素，致招獲率僅約3成。

國防部表示，後續將持續精進國軍專責招募人員配合大學進入校園進行協力宣導活動、廣拓招募通路，並請教育部同意招生學系員額得相互流用、鼓勵結合系所專長，並透過專業領域官科派職及使學生得選擇各軍種需求同專長職務等方式提升招募成效。

國防部並表示，此案擬再評估相關執行情形1年，對於執行成效不佳的學校，將檢討終止合作。