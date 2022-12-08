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國防部：海軍新型救難艦所需發電機已抵台完成安裝

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍安海計劃新型救難艦示意圖。圖/海軍司令部
海軍安海計劃新型救難艦示意圖。圖/海軍司令部

海軍「安海計劃」新造「新型救難艦」完工期程展延至113年，國防部表示，因國外COVID-19疫情及塞港等因素延遲到料的發電機，已於今年10月11日交運並完成安裝，現正接續執行船段吊裝組合工程，全案將能如期完工交艦。

王定宇向行政院提出書面質詢表示，2019年起，海軍以「新型救難艦」計畫編列預算，由國內產製，噸數3,250噸。根據2022年國防部預算書，國防部於2018年8月28日訂整體獲得規劃書，計需36億5,800萬2千元，納入2019-2023年度辦理編列。2020年12月4日，海軍與台船公司簽約。2022年3月15日安放龍骨。

但根據2023年國防部預算書第260頁，國防部又於2022年8月5日修訂整體獲得規劃書，計需36億5,800萬2千元，納入2019-2024年度辦理編列。整體期程展延1年。

國防部表示，新型救難艦建造案原規劃於108年至112年執行，重要裝備如發電機受國外COVID-19疫情及塞港等因素延遲到料，致此案造艦期程延長，現已完成整規書修訂，將全案期程展延至113年。

國防部說，經查發電機已於今年10月11日交運並完成安裝，接續執行船段吊裝組合工程，國防部將持續落實專案管理及風險管控作為，使全案如期、如質、如預算完工交艦。

國防部 海軍 王定宇

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