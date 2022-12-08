國軍電訊偵測勤務加給偏低？國防部：已做合理調整

綠委曾建議應改善國防部電訊發展室「電訊偵測勤務加給」偏低狀況，但國防部回應說，現行4100元至6600元的電訊偵測勤務加給，已是行政院近年就電訊偵測勤務加給所做合理調整。

王定宇向行政院提出書面質詢表示，他曾於今（111）年4月11日立法院國防委員會詢及有關國防部電訊發展室「電訊偵測勤務加給」偏低狀況，然而迄今每人每月仍僅為4100至6600元，並未向上調整，請國防部說明目前研議進度及最新方案。

國防部回應表示，按「軍人待遇條例」第5條規定略以，勤務加給係對從事危險性或技術性工作者或依其勤務特性加給之；又上開加給之給與由行政院定之。行政院考量國軍電訊偵測勤務之特殊性，同意電訊發展室暨所屬編制內占電訊偵測編制職缺，取具所占職缺軍職專長，並實際從事電訊偵測之偵測、密碼、情資分析及衛星偵照判讀等工作之官兵得依「國軍電訊偵測官兵勤務加給表」規定支給電訊偵測勤務加給。

國防部進一步說，行政院為配合募兵制推動延攬專業人力需要，以及審酌電訊偵測人員勤務艱辛及人力變動情形，前以民國106年6月27日函核定修正加給表，月支數額業由原950元至2000元調增為4100元至6600元，並依人員編制官階及勤務艱困繁重程度分2級支給，已是行政院近年已就電訊偵測勤務加給所做合理調整。