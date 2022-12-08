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11共機台灣海峽活動越中線擾我空防 南北都出現無人機

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，截至今（8）日6時的24小時內，逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有11架次。圖/國防部
國防部發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，截至今（8）日6時的24小時內，逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有11架次。圖/國防部

國防部今天表示，國軍昨日偵獲逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有11架次。其中兩架無人機在海峽南北兩側襲擾剌探我空防。

國防部發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，截至今（8）日6時的24小時內，國軍偵獲共機27架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動。其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有11架次。

國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部公布共機航跡示意圖顯示，11架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機，包括4架次

殲-10戰機、1架次彩虹4無人機、4架次殲-16戰機、1架次運-8反潛機、1架次BZK-005無人機。其中兩架無人機在海峽南北兩側襲擾剌探。

國軍 海峽中線 國防部 共機擾台 無人機

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