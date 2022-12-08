聽新聞
test
0:00 / 0:00
11共機台灣海峽活動越中線擾我空防 南北都出現無人機
國防部今天表示，國軍昨日偵獲逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有11架次。其中兩架無人機在海峽南北兩側襲擾剌探我空防。
國防部發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，截至今（8）日6時的24小時內，國軍偵獲共機27架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動。其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有11架次。
國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部公布共機航跡示意圖顯示，11架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機，包括4架次
殲-10戰機、1架次彩虹4無人機、4架次殲-16戰機、1架次運-8反潛機、1架次BZK-005無人機。其中兩架無人機在海峽南北兩側襲擾剌探。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言