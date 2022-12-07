獨／國軍最資深西點軍校畢業軍官 洪琬婷中校申退獲准

畢業於美國西點軍校的洪琬婷，目前任職於國防部官拜陸軍中校。國防部昨日證實，她已申請退伍獲准，將結束15年任官的軍旅生涯。

任職於國防部政務辦公室官洪琬婷，曾是亞洲首位自美國西點軍校畢業的女性軍官，也是目前國軍現役西點畢業軍官中最「資深」者，表現穩定，在國軍栽培出國留學深造人力上，具有指標意義。

但據了解，負責外軍聯繫與接待業務的她，日前已呈請退伍，將在任官15年後結束軍旅生涯。其服役歷程是否符合「長留久用」原則，引發關注。

對此，國防部昨日證實，洪琬婷已服滿法定役期，因生涯規劃申請退伍，經單位慰留後仍尊重其決定，個案不影響國防部經管及人才培育政策。

國防部說，針對赴就讀美軍校學生返國派職與經管，均定期每半年召開經管會報，管制職務歷練。

統計國軍派赴西點軍校畢業返國任官者，至今未有人服役達領取退休俸的廿年役期。

洪婉婷是目前國軍現役自西點軍校畢業軍官中官階最高者，她退伍後，現任職陸軍四三砲指部的胡家琪少尉，將成為國軍唯一自西點軍校畢業的女性軍官。