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已婚高司男女軍官營區共宿還藉將官車掩護 海軍開鍘

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已婚高司男女軍官營區共宿還藉將官車掩護 海軍開鍘

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍司令部。圖/取自Google Earth
海軍司令部。圖/取自Google Earth

海軍司令部發生高司已婚男女軍官在營區寢室共宿的案件，女軍官翌晨藉高階將官座車「掩護」離營。海軍司令部今天表示，涉案男女軍官皆核予「大過2次」以上懲處，檢討汰除，衛哨則檢討失職適處。

媒體報導，曾任高階將領秘書且已婚的陳姓中校，月前某晚在營外酒醉，由另名在國防部任職的女性校級軍官攙扶回位於大直的司令部，兩人被指在司令部内的北海樓寢室共渡一晚。

報導指出，女軍官晚間進入營區時穿便服，翌日清晨換上軍裝，搭著海軍參謀長蔣正國中將所使用的將官座車，駛出海軍司令部營區，進出時司令部大門衛哨礙於將官車「威嚴」，未依規定盤查、辨識女軍官身份。

對此，海軍司令部今天表示，此案由司令部主動發掘查察，並秉持「毋枉毋縱」原則，經調查確有違反內部管理及性別分際等規定，已分由權管單位召開人評會，各核予「大過2次」以上懲處，檢討汰除。

海軍司令部說，有關值勤衛哨未遵守規定，業已檢討疏責，核予適處。

海軍司令部說，海軍將援引案例，持恆強化內部管理、軍法紀教育及衛哨勤務訓練，並落實「嚴考核、嚴淘汰」，杜絕類案再生。

海軍司令部 國防部

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