【專家之眼】兵役延長採拖字訣 民進黨有保台誠意嗎？

民進黨在九合一選舉大敗，部分原因是讓人看破蔡政府只想到一黨之私的手腳。最明顯的證據，是前新竹市長論文抄襲事件曝光後，蔡英文總統居然毫不尊重台大亡羊補牢的撤銷決議，反而傾全黨之力硬挺到底。以私害公，莫此為甚。然而，最近討論兵役是否延長的風向，又再度出現一黨之私的考量，令人擔憂。

台灣正面臨兵凶戰危壓力，眾所皆知。一旦有事，若想守住，重要前提不在盟友放狠話或敵方衰弱，而是台人能在事前展現多少堅決備戰的行動。特別強調事前，是因為這些動作不僅能讓盟國相信到時來幫忙是有意義的，更重要的是，讓國人能說服自己，執政黨講保台是認真為公共利益考量，不是只在計算黨派存續之私，因此一旦事到臨頭需上戰場時，不會把心思放在觀察黨政高官是否出逃，而是自動往後備部隊報到集中。宣布延長義務役役期，並不討喜，卻是展現執政黨保台決心的基本行動。

只是民進黨對此的考慮，目前所見，全是選舉思維。選後執政菁英談起兵役延長問題，多是牽拖「票投民進黨，青年上戰場」說法，甚至開始帶風向，說現代戰爭的軍人要接受複雜、專精、較長時間的訓練才能發揮戰力，龐大、低技術的義務役士兵已不符作戰需求云云。外界也已經看到某些綠媒朝此風向配合演出。

而政府部門則似乎開始使出行政手段拖延跡象。選前國防部長邱國正在立院備詢時表示，役期是否延長，政府已經達到共識。但對於公告時間，語焉不詳。只看到傳聞中軍方規劃在選後兩個時間點提出，如果民進黨選情失利，就會提前到12月1日公告，有利加快後續人事布局，選得好的話，則預計12月中旬公布，緩和選後激盪氛圍。然國防部發言人選後才否認說，「我沒有聽到12月1日的期程」，解釋整個作業仍有行政程序需要完成，待完成再作細部說明。這個未完成，就是兵役法第34條中的相關規定，「須由內政部會同國防部定之」。

兵役制度關乎執政黨選情，不可能單憑兩部會會商就能決定。就算是，行政院已證實，內政部長徐國勇因個人健康因素向蘇貞昌院長提出辭呈。在新部長未上台前，等於表明這個案子不會過。那新部長何時產生呢？蔡總統給的模糊答案是，針對府院與各部會下一個階段的布局，將在立法院會期結束後，進行檢討。由於執政黨黨團總召柯建銘曾提議，盼各黨團同意延會至明年1月13日。也就是說，該案至少要等到明年再處理。

由於邱部長10月時曾表示，兵役延長必須要趕在年底公告，原因是「公告以後它有規定要一年，那一年它又會有一個條件，要從元旦開始，所以元旦的原因是年齡的問題。」現在看來，政策上路時間將要再推一年，本來可以打鐵趁熱，最快2024年元旦一年役期將恢復實施，現在恐怕要等到2025年了。而重點是宣布時間改在2023年，這一整年時間又是總統大選熱季，夜長夢多，兵役是否會延長恐怕又是一個懸念。

執政黨過去狂打抗中保台牌，獲取不少選舉勝利。然而，細察其政策操作，中是抗了，但真正重要的保台呢？在實質的國防事務上，除了花大錢買武器外，最重要的，操作武器者的數量質量，卻未能顯著提升。甚盼政府高層拿出誠意才是。