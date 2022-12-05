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確保台灣海峽仍是國際海峽地位 加拿大外長稱將派更多軍艦通過

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
加拿大「溫哥華」號護衛艦，於11月間在日本橫須賀參加國際艦隊檢閱。（路透）
加拿大「溫哥華」號護衛艦，於11月間在日本橫須賀參加國際艦隊檢閱。（路透）

加拿大外長喬利接受英國「金融時報」採訪時表示，加拿大計畫派出更多軍艦通過台灣海峽，需要確保台灣海峽仍是國際海峽的地位。渥太華將在印太地區發揮更大的防禦作用。

報導稱，喬利表示：「我們需要確保台灣海峽的問題是明確的，它仍然是一個國際海峽。在台海問題上，我們將繼續執行基於國際規則的秩序。這就是為什麼今年夏天（按，9月20日）加拿大一艘護衛艦與美軍一起穿越台灣海峽，我們希望有更多的護衛艦通過該海峽」。

喬利在布加勒斯特參加北約外長會議時說，加拿大正致力於在印太地區「投入新的軍事資產」，以幫助確保該地區的和平與穩定。加拿大計畫投資4億加元用於支援印太地區的軍事行動。渥太華將把部署在該地區的護衛艦數量從1艘增至3艘。加拿大還將向印太地區派遣更多武官。

喬利還稱，雖然加拿大最新發佈的「印太戰略」對中國採取強硬立場，但仍有必要與中國接觸。

解放軍東部戰區9月21日發布消息稱，9月20日，美國「希金斯」號驅逐艦、加拿大「溫哥華」號護衛艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。

據大陸軍事專家稱，當天在美加軍艦的左側和後側，共有解放軍5艘大型艦艇呈現前後包夾之勢，美加兩艘軍艦進入大量的商船、漁船航道內，一路高速航行北上。

大陸外交部發言人趙立堅11月28日在例行記者會上就加拿大政府發佈「印太戰略」時表示，加拿大有關戰略涉華內容充斥意識形態偏見，渲染炒作所謂「中國威脅」，對中國無端指責攻擊，中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向加方提出嚴正交涉。

加拿大「溫哥華號」護衛艦今年9月與美艦一同航行台灣海峽。圖為從美艦方向拍攝加艦後方畫面。（美第七艦隊官網）
加拿大「溫哥華號」護衛艦今年9月與美艦一同航行台灣海峽。圖為從美艦方向拍攝加艦後方畫面。（美第七艦隊官網）

加拿大 台灣海峽 解放軍

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