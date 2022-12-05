國軍「東沙營區新建工程」預定於本月完工

國軍因南海情勢重新在東沙部署海軍陸戰隊、銳鳶無人機等部隊，需要更多營舍，但「東沙營區新建工程」因兩岸、台海局勢緊張工期延後，國防部表示，全案預定於本（12）月完工。

審計部表示，國軍「興安專案」111年度預計完成陸軍「考潭營區新建工程」、海軍「莊強營區生活大樓新建工程」、空軍「福興營區營舍整建統包工程」、「東沙營區新建工程」及「水溪靶場綜合大樓新建統包工程」等5案，可嘉惠官兵人數2492人。

經查「東沙營區新建工程」截至111年7月底止，預定進度83.09％，實際進度74.27％，落後8.82個百分點；「水溪靶場綜合大樓新建統包工程」預計於111年度竣工結案，截至111年7月底止，實際進度僅63.94％，計畫執行進度偏低。由於上開2案工程施作工區分別位處外島及偏遠地區，人員及材料運補時間較長，且近期國內工程缺工缺料情形嚴重，及部分施工人員因受新型冠狀病毒肺炎（COVID—19）疫情影響，導致每日出工數不穩定，均有礙工程進行，不利確保目標如期如質達成，經函請國防部研謀改善，並加速執行與加強控管，以提升計畫與預算執行成效，達成政府照顧國軍官兵之美意。

國防部則回應：「影響船班及航班停駛等不可抗力影響，致辦理工期展延，已協調承商提高施工日薪，以增加施工人員登島意願，並協調船運公司，儘速安排期程及增加船班執行材料運補，刻正依規劃進度執行，管制於111年12月完工。

國防部也說，「水溪靶場綜合大樓新建統包工程」因泥作工人確診數過多，已由統包商調整工序，並協調嘉義市土木包工商業同業公會提供施工人員，以增趕工進，刻正依規劃進度執行，管制於111年12月完工。