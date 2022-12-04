獨／陸軍聯兵無人機組首曝光 機體搭載美俄歐三款導航

陸軍基層聯兵營開始接裝代號「魔羯」的國造旋翼型戰術近程無人機，曝光的無人機諸元顯示，25公斤的機體內，比照雄二、雄三反艦飛彈，配備美、歐、俄三種形式的導航定位系統，軍方將商規衛星圖資能量發揮到極致，經程式綜合解算，無人機標定敵軍目標時，能提供誤差2到3公尺內的精準度。

陸軍十軍團234旅聯兵一營火力連無人機組，是陸軍首波接裝「魔羯」無人機結訓成績第一名的單位，日前展示無人機組編成與基本飛行技術。按軍方運用，無人機組編制兩架任務機，藉由悍馬車機動，人員編成計有六員，分別由組長、副組長擔任「飛行手」，另有控制偵蒐鏡頭標定目標的「搜索士」兩人、「汽駕兵」兩人。小組由三人一組操作一架無人機。另有一名官兵負責持用地面情資整合電腦。

記者觀察，無人機升空前架設小型「指揮所」、開設起降場時間約需30分鐘。機體下車須由兩人搬運，飛行手持用箱型可分離的遙控裝置讓無人機升空，搜索士則掌握機體鏡頭標定功能，依地面指揮所接收指令搜集戰場目標情資與經緯度，圖資可即時回傳戰術電腦。但陸軍測試中的國造「銳指系統」C4ISR，目前在北部六軍團測試，目前十軍團接裝的無人機系統，戰場情資上傳軍團以上單位，仍以無線電語音為主。

中科院航空研究所月前曾初步展示「魔羯」無人機飛行性能，機步234旅聯兵一營火力連無人機組組長三等長馬明健表示，該型機由主旋翼頭至旋翼尾，總長為231公分，兩腳架寬為39公分，腳架至旋翼頭高為57.5公分，機體抗風系數為六級風，主旋翼下端有主旋翼轉速感應器，無人機頭則籌載有2.2公斤重的可見光與熱顯像鏡頭，可見光顯像儀可達數位變焦20倍變焦，有800萬畫數，熱顯像則可達兩倍數位變焦。機體機體共重為25公斤。配備兩顆電池，最高飛行高度可達1500公尺，作戰範圍可達30公里，滯空時間可達60分鐘。

他透露，無人機主要系統有電源供應模組、電力無刷馬達、飛導控模組、資料鏈雙向傳輸模組，並具有「三顆GPS模組系統」。