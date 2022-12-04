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獨／陸軍聯兵無人機組首曝光 機體搭載美俄歐三款導航

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍「魔羯」無人機飛行性能最高飛行高度可達1500公尺，作戰範圍可達30公里，滯空時間可達60分鐘。記者洪哲政/攝影
陸軍「魔羯」無人機飛行性能最高飛行高度可達1500公尺，作戰範圍可達30公里，滯空時間可達60分鐘。記者洪哲政/攝影

陸軍基層聯兵營開始接裝代號「魔羯」的國造旋翼型戰術近程無人機，曝光的無人機諸元顯示，25公斤的機體內，比照雄二、雄三反艦飛彈，配備美、歐、俄三種形式的導航定位系統，軍方將商規衛星圖資能量發揮到極致，經程式綜合解算，無人機標定敵軍目標時，能提供誤差2到3公尺內的精準度。

陸軍十軍團234旅聯兵一營火力連無人機組，是陸軍首波接裝「魔羯」無人機結訓成績第一名的單位，日前展示無人機組編成與基本飛行技術。按軍方運用，無人機組編制兩架任務機，藉由悍馬車機動，人員編成計有六員，分別由組長、副組長擔任「飛行手」，另有控制偵蒐鏡頭標定目標的「搜索士」兩人、「汽駕兵」兩人。小組由三人一組操作一架無人機。另有一名官兵負責持用地面情資整合電腦。

記者觀察，無人機升空前架設小型「指揮所」、開設起降場時間約需30分鐘。機體下車須由兩人搬運，飛行手持用箱型可分離的遙控裝置讓無人機升空，搜索士則掌握機體鏡頭標定功能，依地面指揮所接收指令搜集戰場目標情資與經緯度，圖資可即時回傳戰術電腦。但陸軍測試中的國造「銳指系統」C4ISR，目前在北部六軍團測試，目前十軍團接裝的無人機系統，戰場情資上傳軍團以上單位，仍以無線電語音為主。

中科院航空研究所月前曾初步展示「魔羯」無人機飛行性能，機步234旅聯兵一營火力連無人機組組長三等長馬明健表示，該型機由主旋翼頭至旋翼尾，總長為231公分，兩腳架寬為39公分，腳架至旋翼頭高為57.5公分，機體抗風系數為六級風，主旋翼下端有主旋翼轉速感應器，無人機頭則籌載有2.2公斤重的可見光與熱顯像鏡頭，可見光顯像儀可達數位變焦20倍變焦，有800萬畫數，熱顯像則可達兩倍數位變焦。機體機體共重為25公斤。配備兩顆電池，最高飛行高度可達1500公尺，作戰範圍可達30公里，滯空時間可達60分鐘。

他透露，無人機主要系統有電源供應模組、電力無刷馬達、飛導控模組、資料鏈雙向傳輸模組，並具有「三顆GPS模組系統」。

記者進一步向中科院官員求證，所謂「三顆GPS模組系統」，指的是「魔羯」無人機上除美商規的GPS導航系統外，另配備有歐洲伽利略定位系統（Galileo）、俄羅斯格洛納斯系統全球導航衛星系統（GLONASS）。藉由程式設定解算，將商規衛星圖資能量發揮到最大，提供「魔羯」無人機對戰場目標定位的經緯度，不管是對機體所在空域或地面目標位置，提供誤差範圍2到3公尺內的精確度。

陸軍基層聯兵營開始接裝代號「魔羯」的國造旋翼型戰術近程無人機，曝光的無人機諸元顯示，25公斤的機體內，比照雄二、雄三反艦飛彈，配備美、歐、俄三型導航定位系統。記者洪哲政/攝影
陸軍基層聯兵營開始接裝代號「魔羯」的國造旋翼型戰術近程無人機，曝光的無人機諸元顯示，25公斤的機體內，比照雄二、雄三反艦飛彈，配備美、歐、俄三型導航定位系統。記者洪哲政/攝影
陸軍「魔羯」無人機升空前架設小型「指揮所」、開設起降場時間約需30分鐘。25公斤機體下車須由兩人搬運。記者洪哲政/攝影
陸軍「魔羯」無人機升空前架設小型「指揮所」、開設起降場時間約需30分鐘。25公斤機體下車須由兩人搬運。記者洪哲政/攝影
陸軍機步234旅聯兵一營火力連無人機組日前展示所接裝「魔羯」無人機飛行性能。記者洪哲政/攝影
陸軍機步234旅聯兵一營火力連無人機組日前展示所接裝「魔羯」無人機飛行性能。記者洪哲政/攝影
陸軍十軍團234旅聯兵一營火力連無人機組，人員編成計六員，分別由組長、副組長擔任「飛行手」（如圖左），另有控制偵蒐鏡頭標定目標的「搜索士」（圖右）兩人、「汽駕兵」兩人。小組由三人一組操作一架無人機。另有一名官兵負責持用地面情資整合電腦。記者洪哲政/攝影
陸軍十軍團234旅聯兵一營火力連無人機組，人員編成計六員，分別由組長、副組長擔任「飛行手」（如圖左），另有控制偵蒐鏡頭標定目標的「搜索士」（圖右）兩人、「汽駕兵」兩人。小組由三人一組操作一架無人機。另有一名官兵負責持用地面情資整合電腦。記者洪哲政/攝影
陸軍十軍團234旅聯兵一營火力連無人機組，是陸軍首波接裝「魔羯」無人機結訓成績第一名的單位。記者洪哲政/攝影
陸軍十軍團234旅聯兵一營火力連無人機組，是陸軍首波接裝「魔羯」無人機結訓成績第一名的單位。記者洪哲政/攝影

陸軍 情資

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