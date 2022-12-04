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弭補岸際監看死角 海巡軍規陸用紅外線熱像儀車成軍

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署採購全天候高清中距離軍規陸用紅外線熱像儀系統（Ranger HDC MR 350），部署在皮卡與卡車上，作為弭補岸際雷達盲區與延伸守望哨監看死角的機動系統。圖／海巡署提供
海巡署採購全天候高清中距離軍規陸用紅外線熱像儀系統（Ranger HDC MR 350），部署在皮卡與卡車上，作為弭補岸際雷達盲區與延伸守望哨監看死角的機動系統。圖／海巡署提供

因應我本島海岸線有遭陸方小型船艇突穿偷渡的前例，海巡署採購全天候高清中距離軍規陸用紅外線熱像儀系統（Ranger HDC MR 350），部署在皮卡與卡車上，作為彌補岸際雷達盲區與延伸守望哨監看死角的機動系統。熱像儀車日前在岸際測試時曝光。

據了解，海巡目前完成換裝的兩輛熱像儀機動車，分別部署在北部分署與南部分署，南部由恆春隊執勤；未來還將增加三套，部署在卡車上。

海巡署表示，2021年採購的全天候高清中距離軍規陸用紅外線熱像儀系統（Ranger HDC MR 350），以海巡機動巡防車作為載台，可機動部署，彌補岸際雷達偵蒐，不只彌補雷達盲區，也可以彌補和延伸守望哨監看死角。

海巡署表示，系統執行日夜間近海岸際船隻、車輛及人員等目標偵知識別，除提供目標物最即時影像呈現，並可精準量測距離，另搭配專業的紅外線熱影像系統，只要偵測到熱源，如人體或是車輛、漁船引擎，現場操作人員可於500公尺外能把熱源影像看得一清二楚，為查緝走私偷渡及救生救難的新利器。

海巡署採購全天候高清中距離軍規陸用紅外線熱像儀系統（Ranger HDC MR 350），部署在皮卡與卡車上，作為弭補岸際雷達盲區與延伸守望哨監看死角的機動系統。圖／海巡署提供
海巡署採購全天候高清中距離軍規陸用紅外線熱像儀系統（Ranger HDC MR 350），部署在皮卡與卡車上，作為弭補岸際雷達盲區與延伸守望哨監看死角的機動系統。圖／海巡署提供
海巡署採購全天候高清中距離軍規陸用紅外線熱像儀系統（Ranger HDC MR 350），部署在皮卡與卡車上，作為弭補岸際雷達盲區與延伸守望哨監看死角的機動系統。圖／海巡署提供
海巡署採購全天候高清中距離軍規陸用紅外線熱像儀系統（Ranger HDC MR 350），部署在皮卡與卡車上，作為弭補岸際雷達盲區與延伸守望哨監看死角的機動系統。圖／海巡署提供

海巡署 偷渡 走私

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