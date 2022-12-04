學界披露國軍輪型戰車外觀 軍方證實砲塔本月再測試

國防部軍備局以「獵豹專案」為名研發105公厘輪型戰車，訂本（12）月完成兩輛原型車研發，軍備局目前沒有公布的時程。但軍方委託學界針對輪型戰車射擊、行進間應力強度的研究，有限度披露輪型戰車正確外型與砲塔、載台重量，並指中科院研發的砲塔在射擊時造成會造成車輛抬舉，建議將砲塔重量減輕。國防部官員證實研改的砲塔現正在測試中。

國防部自106年起就委由「國立屏東科技大學複合材料與輕結構實驗室」就「戰砲甲車」而至最後定名為「輪型戰車」的「獵豹計畫」車輛進行研究，108年的研究則是針對國軍新設計的八輪甲車戰砲車車體結構進行電腦模擬分析，評估其靜、動態負載下的結構變形與強度。較新版本的研究是因中科院重新設計砲塔，讓車輛重量比起往年設計重約2噸，因此需進行整體的重心、負載行進及射擊模擬分析，評估砲塔是否過重，或車體結構強度是否不足。相關報告可於國科會網頁查詢。

屏科大108年的研究，披露獵豹專案中的八輪型戰車系統，車輛總值量為32噸，砲塔重量為9447.4公斤，副車架內部之差速器及加力箱皆以剛性體建立值量有限元速模型，使副車架及傳動系統總重為6315.2公斤。

研究披露，中科院重新研製的砲塔，以煞停狀況以車頭正面射擊反坦克高爆彈時，射擊響應分析結果可以觀察到車輛發生抬舉，其車頭抬舉高度為82釐米（mm），這抬舉高度造成副車架有高應力的產生，造成射擊的穩定度，影響作戰性能，且會使車體結構有高應力的負擔，因此研究建議將砲塔重量減輕，使重心降低，減少射擊所造成的抬舉現象。