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國軍配合室外脫口罩令 惟衛哨執勤維持全程配戴口罩

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國軍配合中央流行疫情指揮中心自12月1日起放寬戴口罩等防疫措施，室外操課訓練，維持社交安全距離可免戴口罩。軍聞社
國軍配合中央流行疫情指揮中心自12月1日起放寬戴口罩等防疫措施，室外操課訓練，維持社交安全距離可免戴口罩。軍聞社

國防部今（4）日上午表示，國內疫情平緩、逐漸邁向解封階段，國軍配合中央流行疫情指揮中心放寬室外可脫除口罩的措施，但擔任衛哨人員，不論室內、外，值勤期間均應佩戴口罩，軍中開會用隔板，餐廳也仍維持供餐不共餐、落實分艙分流。

國防部表示，國軍官兵除做好戰訓本務，將配合調整各項防疫政策，以確保部隊戰力。

國防部表示，考量國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心自12月1日起，放寬戴口罩等防疫措施，國軍同步調整，室外空間、場所的活動、操課、履約驗收等，在確保社交安全距離（1公尺）原則下，得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩。室內空間場域辦理各項活動，仍須配戴口罩，降低感染風險。

國防部指出，自主防疫、自主應變、自主健康管理人員，以及本身有相關症狀，或與不特定對象無法保持社交距離時，不分室內外，應全程佩戴口罩。考量社交距離及接觸不特定人員風險，擔任衛哨人員，不論室內、外，值勤期間均應佩戴口罩。另餐廳維持供餐不共餐、落實分艙分流，各式會議空間防疫隔板維持、保持安全距離，降低傳染風險。

國防部表示，防疫工作人人有責，官兵應自主強化健康管理，維持個人公衛習慣，保護自己也保護他人，共同維護營區安全。國防部將持續掌握中央發布最新防疫管制措施，並滾動式調整防疫作為，確維國軍戰力。

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