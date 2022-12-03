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成功嶺營區疥瘡群聚？ 十軍團：疑為個案狀況

中央社／ 台中3日電
成功嶺。圖／聯合報系資料照
成功嶺。圖／聯合報系資料照

台中成功嶺新訓中心遭醫師爆料指稱疑出現疥瘡群聚感染。陸軍第十軍團對此表示，初步調查此營區沒有群聚感染，疑為個案狀況，已轉介醫院檢查，並加強消毒避免群聚感染發生。

彰化縣1名診所醫師今天向媒體投訴指出，1名在成功嶺新訓中心服役的新兵身上長出紅色丘疹，在部隊中被診斷為蕁麻疹，但吃藥未獲改善轉到診所求診，經檢視患者皮膚狀況應為疥瘡而非蕁麻疹，且役男指稱部隊中多人有同樣症狀，懷疑已爆發群聚感染。

對此，陸軍第十軍團指揮部今天告訴中央社記者，經初步調查此營區內沒有群聚感染，疑為個案狀況，已找到疑似感染疥瘡的役男，並轉介至國軍台中總醫院治療。另為求謹慎，已加強公共空間、寢室等處所消毒，並將寢具等物品送洗，避免群聚感染發生。

根據衛生福利部疾病管制署網站資料，疥瘡是一種因皮膚感染到節肢動物而引起嚴重搔癢的皮膚病，典型症狀為皮膚劇癢且夜間更為嚴重，同時出現很小卻引起劇癢的水泡、膿泡及全身的搔破痕跡。

網站資料顯示，疥瘡傳播方式主要經由人與人之間皮膚直接接觸而感染外，也可藉由衣物或被單等傳染。

疾管署提醒，一般民眾容易誤以為疥瘡是過敏，因會產生劇癢，患者不斷抓癢而導致皮膚破裂，繼而造成細菌感染或濕疹，罹患疥瘡應盡速就醫，避免誤判病情，導致疫情擴散。

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