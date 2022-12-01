南高屏93年次以前役男入伍兩年？事實查核中心：虛構捏造

近日一段抖音影片在陸網上流傳，一名自稱定居大陸的台灣直播主拍片爆料抓到一批要從大陸運去台灣的「海軍用品」，他身後放著一批疑似「海軍陸戰隊新兵訓練所使用的硬體訓練假人」，他自稱這些訓練假人「現在正在大陸

2022-11-30 22:15