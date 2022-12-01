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南高屏93年次以前役男入伍兩年？事實查核中心：虛構捏造

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南高屏93年次以前役男入伍兩年？事實查核中心：虛構捏造

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
兵役延長政策目前並沒有停止推動的跡象。記者洪哲政/攝影
兵役延長政策目前並沒有停止推動的跡象。記者洪哲政/攝影

兵役延長政策目前並沒有停止推動的跡象，某臉書粉專日流傳「南高屏三縣市93年次以前役男徵召2年役期入伍」，台灣事實查核中心今天表示，經過查證，國防部並沒有這項公告＇訊息為虛構捏造的資訊。

社群平台臉書11月30日透過圖卡流傳一段文字稱：「驚重大宣布國防部將公告南高屏三縣市93年次含以前18歲役男徵召兩年役期入伍抗中保台」。傳言也在通訊軟體流傳。

事實查核中心指出，經過查證，國防部並沒有此公告；而且法律專家、軍事學者和國防部均表示，台灣役男服役期限有憲法和兵役法相關法律規定，不可能針對特定縣市役男執行不同服役期，傳言並不合理。

事實查核中心表示，台灣現行兵役政策為4個月軍事訓練役，政府研擬將役期恢復到原本一年期，目前尚未定案。

事實查核中心表示＇網傳「國防部將公告南高屏三縣市役男兩年役期」，為虛構捏造的資訊，因此為「錯誤」訊息。

事實查核中心表示＇台灣現行兵役政策為4個月軍事訓練役，政府有意將役期恢復到原本一年時間。國防部發言人孫立方在2022年11月29日例行記者會上回覆媒體時表示，役期調整規劃考量因素很多，選舉不是考量重點，相關工作還需要跨部會協調，待行政程序完成後會完整說明。

國防部 役男 兵役

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