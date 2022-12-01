海陸採購大陸製假人 海軍司令部：無妨國安 合法採購

國防部嚴禁軍用品使用大陸製品，近期大陸抖音平台有直播主宣稱，找到一批準備運往台灣的「海軍用品」，就是大陸生產製造。海軍司令部今（1）日證實，這是一批「負重訓練用裝具（假人）」，雖是陸製，但「合於採購法規範」。

大陸抖音直播主透過影片訕笑稱，「台灣的海軍作戰訓練用品，現在正在大陸然後要寄到台灣去。」影片背景出現疑似假人外型的包裝。直播主公開訂單，地址來自新北鶯歌，交貨地址則是屏東內埔，註記，是供海軍陸戰隊新兵訓練用。

海軍司令部證實，此案是採購「負重訓練用裝具（假人）」，為陸戰隊新兵訓練用品，相關採購作業均依政府採購法辦理，續管制完成產品檢驗，以符訓練需求。

海軍司令部表示，此案向台灣廠商採購的，大陸生產，合於採購法規範。

經查「國軍辦理涉及大陸地區財物或勞務採購注意事項」第5條規定：採購經單位檢討無危害國家(防)安全之虞(諸如:國軍作戰及指管通情能力、軍事裝(設)備後勤維保及妥善資訊、軍事機敏設施安全性等情形)，而同意開放廠商以原產地為大陸地區財物或勞務供應者，應於採購計畫(物資申請書及採購計畫清單)内述明,並依權責簽奉核准後，納入招標文件中規定(參考條文如國防部財物、勞務採購投標須知);為避免衍生爭議,不同意者應敘明）。

第7、8條也規定：利用共同供應約辦理採購之案件，採購標的涉及大陸地區財物或勞務時，應依實需按同點意事項第五款，檢討無危害國家(防)安全之虞，依權責簽奉核准後，依共同供應契約方式辦理採購。而以小額採購辦理之標的應依實需按同點注意事項第第五款檢討有無危害國家(防)安全之虞，無論意或不同意廠商以原產地為大陸地區財物或勞務供應，如不標方式辦理者、均應於請購單敘明，並依權責簽奉核准後,逕洽廠商採購另請注意廠商之報價是否為大陸地區之財物或勞務，並以辦理驗收。