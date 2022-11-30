海軍訓練用品竟是大陸製？抖音主曝「台灣訂單」：被要求不能說

近日一段抖音影片在陸網上流傳，一名自稱定居大陸的台灣直播主拍片爆料抓到一批要從大陸運去台灣的「海軍用品」，他身後放著一批疑似「海軍陸戰隊新兵訓練所使用的硬體訓練假人」，他自稱這些訓練假人「現在正在大陸，準備寄到呆丸（台灣）去」。

該直播主也秀出訂單資訊，從影片看來，這份訂單簡、繁體字交雜使用，訂單地址來自新北鶯歌，收件地址則為屏東內埔，後方更備註「海軍陸戰隊新兵訓練」等字樣。

該直播主狠酸「（台灣）天天說不用大陸貨，結果海軍訓練用的東西呢…也用大陸的」，他更爆料指這份訂單被要求標註「不能說是從大陸進口的」。

該名抖音直播主曬出「台灣訂單」，稱這批大陸製軍事用品準備寄送至台灣。圖擷取自抖音

事實上，早在今（2022）年國慶焰火晚會無人機表演中，就曾遭質疑使用中國大陸製無人機，引發外界關切軍方是否涉足其中。國防部長邱國正於11月9日備質詢前曾受訪強調，「不容許任何中共料件進入，國軍會層層把關，且若有民間廠商加入，都會有查核標準程序，同時也將安全查核人員納入編組，確保不會使用中製零件」。

《中天新聞網》報導引述海軍司令部說法，表示本案係採購「負重訓練用裝具（假人）」，為陸戰隊新兵訓練用品，相關採購作業均依政府採購法辦理，並完成產品檢驗。