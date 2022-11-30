延長役期能助戰力？ 專家：訓練夠才是關鍵

「延長兵役不代表加強戰力，精實訓練4個月就夠！」退役少將于北辰這樣的說法引發網友熱議，有服過役的企業人士舉例美軍也只需訓練4個月就夠，也有人建議成立民兵組織，讓民眾接受射擊訓練；有網友認為，南韓等國家役期都比台灣久，還是需要長役期。但也有網友坦言，有一顆愛國心比較重要。

4個月能做很多事

于北辰日前曾上節目表示，他是少數不支持役期從4個月變1年的職業軍人，當初在國防部推動募兵制，就是因為兵源過剩，隨著武器技術的提升，我國可用剩少的人，操作更好的裝備，因此把役期從1年減為4個月，年輕人可以快速回到社會奉獻所長：志願在軍中服務的人，則可到軍中好好學習作戰技能。

他說，從烏俄戰爭可以看到，操作標槍飛彈打戰車、跟用刺針飛彈打飛機的都不是職業軍人，他們只是愛國人士，經過5到10個小時訓練就上場作戰，也發揮了作用。這不是兵役長短的問題，是精神戰力的問題。如果4個月的時間省去行政雜務，好好落實訓練，配合以後每年14天的教召，「其實就夠了。」

他的意見也引發很多討論，有曾服過役、從企業高階經理人退休的高姓網友指出，美國陸軍四個月的基礎訓練，最終測驗必須在時間內以各種姿勢射擊400發子彈，達到合格成績才能結訓。如果最終測驗擊發400顆子彈，那訓練時要擊發多少子彈？該網友說，這樣的士兵在戰場上還是一大半會慌亂不知所措。

防衛不需1年訓練

有網友補充說，台灣軍人2個月的新兵訓只打過六發子彈根本不夠，甚至建議設立民兵組織，經身家調查後錄用，並接受射擊訓練。但也有網友直言，服役四個月根本不夠，新加坡、以色列、南韓的兵役都非常久，且台灣有惡鄰居中國在旁邊，加上當初前總統馬英九推動募兵制，也出現兵源不足的問題。

有人則反駁說，現代戰爭是科技戰，人員在精不在多；有網友則認為役期長短不重要，有愛國心才最重要。另外，有鄉民則擔心年輕人保衛台灣的決心。有人則分析說，台灣需要的是國土防衛軍隊，訓練的方式不同於進攻型的特戰、特種部隊，「四個月是可以訓練出一個可以守衛國土的國防軍的。」。

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