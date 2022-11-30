快訊

曝3大任務！陳其邁兩度鞠躬：沒有徹底檢討就沒有下一次選舉

影／新北板橋床墊工廠大火 大量濃煙冒出竄天際

聽新聞
test
0:00 / 0:00

退輔會表揚志願服務人員 馮世寬宣布調高志工誤餐費

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會表示，該會於今(30)日在漢翔航太研習園區翔園會館辦理「111年績優榮欣志願服務表揚典禮」，由馮世寬主持。圖/退輔會提供
退輔會表示，該會於今(30)日在漢翔航太研習園區翔園會館辦理「111年績優榮欣志願服務表揚典禮」，由馮世寬主持。圖/退輔會提供

退輔會主委馮世寬今天宣布，自112年1月1日起，將榮民服務處、榮民醫院績優志願服務人員誤餐費，由80元調高至100元，以提供志工最實質的照顧，及儲備未來更強大的服務量能。

退輔會表示，該會於今(30)日在漢翔航太研習園區翔園會館辦理「111年績優榮欣志願服務表揚典禮」，由馮世寬主持。典禮中表揚榮民服務處、榮民醫院績優志願服務人員，肯定志工在疫情期間無私奉獻的精神，並表達最高的敬意與謝意，期盼志工夥伴們能保持服務熱忱與初衷。

馮世寬致詞時表示，榮欣志工是輔導會珍貴的人力資源，在疫情嚴峻期間，志工無畏疫情，秉持「服務不打烊」的精神，全力配合各地榮服處進行訪視及關懷，堅守「防疫滴水不漏，服務無微不至」的用心服務。因此，為了體恤志工的辛勞，我們自112年1月1日起將志工誤餐費由80元調高至100元，以提供志工最實質的照顧，及儲備未來更強大的服務量能。

退輔會表示，今日典禮受獎者為雲林縣榮服處李素琴等155位績優榮欣志願服務人員，並在115個志工隊中評選出5隊績優志工隊，頒發最高榮譽，分別由雲林縣榮民服務處榮欣志工隊、台北市榮民服務處文山榮欣志工隊、基隆市榮民服務處七暖區榮欣志工隊、高雄市榮民服務處榮欣志工隊第12中隊及花蓮縣榮民服務處榮欣志工大隊第6中隊獲得表揚。

榮民 馮世寬 退輔會

延伸閱讀

退輔會將與城科大合作 馮世寬：提升二類退役官兵學歷

美退伍軍人用台灣醫療資源 網批：拿走台積電還不夠

李文忠：榮家建物重建名為榮民大樓 不再稱「中正樓」

影／民間「全民國防」漸興 馮世寬：不是膚淺地把槍與子彈帶回家

相關新聞

改變未來海戰 專家指「這武器」值得台灣借鏡

土耳其的Bayraktar TB2無人機，之前在亞塞拜然與亞美尼亞的衝突中，首度被大量使用，表現亮眼。隨後在俄烏戰爭裡，更成為作戰要角，宣告了無人機時代的來臨。

退輔會表揚志願服務人員 馮世寬宣布調高志工誤餐費

退輔會主委馮世寬今天宣布，自112年1月1日起，將榮民服務處、榮民醫院績優志願服務人員誤餐費，由80元調高至100元，以...

金防部太武操演登場 火力強大超逼真

金門防衛指揮部今天一早實施「太武操演」，此次操演武器以M60A3戰車砲、105榴砲及42迫砲為主，結合信號槍及防衛性火砲...

二指揮軍工廠持續委由亞航、金賓汽車經營 延伸至116年

國防部今天公布，空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營案，持續由亞洲航空股份有限公司、金賓汽車股份有限公司得標，經營時間將...

部隊鍋 EP92｜雷射能讓國軍訓練出神槍手？ 跟你想的雷射筆不太一樣

雷射靶射擊，與文具店百元雷射筆，相同處在指示的功效，差別在於前者在極短時間內透過接收靶反饋結果。真槍是一顆子彈射出去，雷射出來是一條線，透過設定接收的時間，只有停留在靶面一定時間以上，才可能被認定「命中」。 與生存遊戲的背心靶用到的技術相比，槍口雷射指示的開發難度更高，透過研究振動技術，避免太陽或強光干擾，達到射擊訓練目的。

共機擾台 一架BZK-005無人機越台海中線南側擾我空防

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，至今（30）日6時為止的24小時內，國軍偵獲共機13架次、共艦3艘次，持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。