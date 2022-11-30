退輔會表揚志願服務人員 馮世寬宣布調高志工誤餐費

退輔會主委馮世寬今天宣布，自112年1月1日起，將榮民服務處、榮民醫院績優志願服務人員誤餐費，由80元調高至100元，以提供志工最實質的照顧，及儲備未來更強大的服務量能。

退輔會表示，該會於今(30)日在漢翔航太研習園區翔園會館辦理「111年績優榮欣志願服務表揚典禮」，由馮世寬主持。典禮中表揚榮民服務處、榮民醫院績優志願服務人員，肯定志工在疫情期間無私奉獻的精神，並表達最高的敬意與謝意，期盼志工夥伴們能保持服務熱忱與初衷。

馮世寬致詞時表示，榮欣志工是輔導會珍貴的人力資源，在疫情嚴峻期間，志工無畏疫情，秉持「服務不打烊」的精神，全力配合各地榮服處進行訪視及關懷，堅守「防疫滴水不漏，服務無微不至」的用心服務。因此，為了體恤志工的辛勞，我們自112年1月1日起將志工誤餐費由80元調高至100元，以提供志工最實質的照顧，及儲備未來更強大的服務量能。

退輔會表示，今日典禮受獎者為雲林縣榮服處李素琴等155位績優榮欣志願服務人員，並在115個志工隊中評選出5隊績優志工隊，頒發最高榮譽，分別由雲林縣榮民服務處榮欣志工隊、台北市榮民服務處文山榮欣志工隊、基隆市榮民服務處七暖區榮欣志工隊、高雄市榮民服務處榮欣志工隊第12中隊及花蓮縣榮民服務處榮欣志工大隊第6中隊獲得表揚。