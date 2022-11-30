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二指揮軍工廠持續委由亞航、金賓汽車經營 延伸至116年

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
空軍P3反潛機。圖／本報資料照
空軍P3反潛機。圖／本報資料照

國防部今天公布，空軍第二後勤指揮部軍工廠委託民間經營案，持續由亞洲航空股份有限公司、金賓汽車股份有限公司得標，經營時間將由112年1月1日起至116年12月31日。

位於台中水湳的空軍第二指揮部軍工廠，員額在空軍已被裁撤，原業務107年即委由亞洲航空與金賓汽車共同合作經營，被視為國防產業釋商案重要指標。二指部原任務是維修軍方所有螺旋槳引擎的定翼機，如P3反潛機、T-34教練機與相關零附件，另負責國軍特種車輛維修。

國防部今天公布，同案分由亞洲航空股份有限公司以10億6892萬6802元、金賓汽車股份有限公司122億9265萬8229元得標，履約經營時間延伸至116年12月31日。

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