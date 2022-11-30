五角大廈推演北京犯台劇本 指將對習近平構成重大風險

美國五角大廈29日發布「2022年中國軍力報告」，和去年報告相比，五角大廈評估中國大陸對台的侵略劇本頗為類似，分別為海空封鎖、有限度的武力和脅迫行動、空中與飛彈攻擊，以及侵略台灣。

根據報告，海空封鎖包含切斷台灣重要物資進口，並伴隨大規模飛彈攻擊及奪取外島；有限度動武則展現在阻斷、懲罰性或致命的軍事行動，可能是鎖定攻擊台灣政治、軍事和經濟等基礎設施，或特定領導人；空中與飛彈攻擊意在削弱台灣防衛能力以及抵抗決心。

報告表示，中共持續演練全面入侵台灣，但大規模的兩棲侵略極其複雜且困難，不僅消耗中共軍力，也會引起國際干預；即便登島成功，在種種因素下，對台灣發動兩棲行動，將對中國國家主席習近平構成重大的政治與軍事風險。

此外，一名國防部資深官員告訴美國政治新聞網站Politico，中國大陸正在建立一個新常態水準的軍事活動，這些行徑像是要恫嚇或削弱台灣；雖然沒有看到任何即將發生入侵的跡象，但美國肯定會更加關切這些恐嚇作為。