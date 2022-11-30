美：解放軍2035年將擁1500枚核彈頭 沒有立即犯台跡象

美國五角大廈29日發布「中國軍力報告」，依解放軍現有核武建置速度評估，北京在2035年將擁有1500枚核彈頭。

此外，一名國防部資深官員告訴美國政治新聞網站Politico，中國大陸正在建立一個新常態水準的軍事活動，這些行徑像是要恫嚇或削弱台灣；雖然沒有看到任何即將發生入侵的跡象，但美國肯定會更加關切這些恐嚇作為。

報告也提到，中國大陸對台灣強化了外交、經濟、政治和軍事壓力，中方將美國的「『一個中國』政策」，與中國大陸的「『一個中國』原則」混為一談，形塑國際社會廣泛支持北京對台灣主權的主張，並合法化其脅迫行動。

國防部透過新聞稿表示，對於美國國家安全和自由開放的國際體系而言，「中華人民共和國是最重大且系統性的挑戰」，中方的野心與意圖越發清晰，了解解放軍現代化輪廓是重要的。

一名資深官員表示，印太區域出現越來越多的脅迫和侵略行動，以及解放軍機艦表現的不專業且不安全的行為；國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）在美中防長會議時，當面對中方國防部長魏鳳和提及此事。

解放軍現有的核武儲備包含超過400枚核彈頭，五角大廈去年報告研判到2030年將有1000枚，而今年報告則說2035年可達1500枚；2035年也是解放軍設定實現軍事現代化的一年。

華盛頓郵報引述美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）數據報導，美國約有5500枚核彈頭，俄羅斯約有6000枚，雖然北京擁有的核彈數量規模距離美俄還有一段差距，但美俄受新戰略武器裁減條約（New START）限制，而中國大陸拒絕上談判桌。

Politico報導，國防部資深官員表示，即便最新報告並未反映自去年起核武擴張速度再度加快，但中國大陸過去數年的確是「急速加劇」；從解放軍擴建發射井、建立「核三位一體（Nuclear Triad）」（指同時具有陸基洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈以及戰略轟炸機三種核打擊能力）等，都能看到加速趨勢。