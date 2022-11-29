國防聯二助次張宗才調任國安局 可望出任駐美特派員

國軍有一波將領人事異動，國防聯二助次張宗才少將調任國安局，可望出任國安局駐美特派員，占中將缺，人事將於12月1日生效。

政戰系統12月1日也有波異動，陸軍陸勤部政戰主任余熙明調任國防大學政戰主任，遺缺由國防部文化宣教處長王俊𠎀接任；陸軍航特部政戰主任唐明德調任憲兵指揮部政戰主任，遺缺由王信為上校接任佔少將缺；原憲兵指揮部政戰主任辜麗都則調任國防部文化宣教處長。

張宗才畢業於美國威爾猛軍校，曾任國防大學陸軍學院院長、陸軍特戰指揮部指揮官，任聯二助次期間也熟稔美方情報人脈。他是繼花防部指，李榮華轉任國安局特勤中心副指揮官後，近期第二位轉任國安局體系的陸軍將領。

國軍派員前往美國就讀軍校，已超過30年，但陸軍現役的留美將領只有3位：包括剛轉任國安局的張宗才、維吉尼亞軍校畢業的駐美軍事代表團長余劍鋒少將、國防部整評司處長劉慶元少將。