快訊

改變海戰的利器？土耳其「這武器」發展值得台灣借鏡

世足賽／南韓輸球孫興慜賽後哭了 迦納教練竟不識相自拍合影

小時候連足球都買不起 長大卻率隊拿3座世足冠軍！為何他一開口世界盃就驚恐？

護府女士官射擊紅隼登形象月曆 稱讚國造火箭彈威力

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部112年度形象月曆12月份主題是「鐵衛勁旅」，畫面中是士兵實彈射擊國造的紅隼反裝甲火箭。圖/取自國防部112年度月曆
國防部112年度形象月曆12月份主題是「鐵衛勁旅」，畫面中是士兵實彈射擊國造的紅隼反裝甲火箭。圖/取自國防部112年度月曆

國防部112年度形象月曆12月份主題是「鐵衛勁旅」，畫面中是士兵實彈射擊中科院產製的紅隼反裝甲火箭。國防部今天公布月曆時，特別安排畫面中進行實彈射擊的憲兵202指揮部士官林姿妗出席記者會，她說此彈威力「不可小覷」。

憲兵202指揮部擔任作戰士的林姿妗中士上午出席國防部記者會，她表示照片中是她在部隊編制武器射擊訓練時進行紅隼反裝甲火箭彈的畫面，當時她體會到這款武器威力不可小覷，而面對國際情勢，平時除克盡職責，也要謹記捍衛國土與人民財產安全，是憲兵部隊的使命。

憲兵202指揮部是護衛總統府的第一線，目前營區現址位於總統府後側北市中華路丶長沙街丶延平南路交口的營舍，與台北憲兵隊合署辦公。

憲兵考量敵情威脅及因應未來反裝甲作戰需求，需籌建紅隼反裝甲火箭彈等反裝甲武器來強化台北衛戍防衛作戰能力，更可利用城鎮大樓特性執行反裝甲任務，以達反擊、反滲透與反空（機）降作戰。因此自108年編列2年、約5185萬元預算，向國家中山科學研究院採購445具紅隼反裝甲火箭彈、278枚訓練彈，部署在202指揮部與快速反應連。

憲兵202指揮部作戰士林姿妗中士(中)。圖／國防部提供
憲兵202指揮部作戰士林姿妗中士(中)。圖／國防部提供

憲兵 火箭 國防部

延伸閱讀

萬份白沙屯媽祖年曆月曆 白沙屯媽祖婆網站免費放送

Tiffany、萬寶龍…珠寶腕錶2022聖誕節倒數月曆、限定禮物一次盤點

國防部發布新年度國軍形象月曆 12幀戰訓影像搶先看

影／《軍情站》宅在家也能練射擊 獨家開箱家用射擊雷射靶

相關新聞

敗選裹足？國防部宣布明年仍維持近新舊制教召並行

國防部今年開始推動14天形態的新式教召，目前正在進行檢討，全民防衛動員署動員管理處副處長陶成濬上午表示，教召的訓量正逐年...

護府女士官射擊紅隼登形象月曆 稱讚國造火箭彈威力

國防部112年度形象月曆12月份主題是「鐵衛勁旅」，畫面中是士兵實彈射擊中科院產製的紅隼反裝甲火箭。國防部今天公布月曆時...

國防部宣布復辦寒假戰鬥營 12月1日起開放學生申請

國防部上午宣布復辦寒假戰鬥營，文宣心戰處處長王俊傑表示，國防部配合防疫規範辦理寒假戰鬥營，展現國防自主成果，以「國防體驗...

外媒也關切美台軍售延遲 孫立方：協同美方解決問題

外媒報導美對台軍售進度嚴重延遲，尤其是標槍與剌針飛彈。國防部發言人孫立方上午表示，國軍會持續與美方協同努力，解決相關工作...

政治敏感國防部強推兵役延長？孫立方：還在跨部會協調

針對國防部是否將依規畫在年底前完成恢復徵兵制、兵役延長為一年的公告？國防部發言孫立方上午表示，目前相關工作仍需透過跨部會...

國防部發布新年度國軍形象月曆 12幀戰訓影像搶先看

國防部上午發布民國112年國軍形象月曆，包抬天弓三型防空飛彈、陸射雄風三型反艦飛彈發射畫面躍然紙上，公布12幀三軍精采戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。