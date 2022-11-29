護府女士官射擊紅隼登形象月曆 稱讚國造火箭彈威力

國防部112年度形象月曆12月份主題是「鐵衛勁旅」，畫面中是士兵實彈射擊中科院產製的紅隼反裝甲火箭。國防部今天公布月曆時，特別安排畫面中進行實彈射擊的憲兵202指揮部士官林姿妗出席記者會，她說此彈威力「不可小覷」。

憲兵202指揮部擔任作戰士的林姿妗中士上午出席國防部記者會，她表示照片中是她在部隊編制武器射擊訓練時進行紅隼反裝甲火箭彈的畫面，當時她體會到這款武器威力不可小覷，而面對國際情勢，平時除克盡職責，也要謹記捍衛國土與人民財產安全，是憲兵部隊的使命。

憲兵202指揮部是護衛總統府的第一線，目前營區現址位於總統府後側北市中華路丶長沙街丶延平南路交口的營舍，與台北憲兵隊合署辦公。