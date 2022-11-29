外媒也關切美台軍售延遲 孫立方：協同美方解決問題

外媒報導美對台軍售進度嚴重延遲，尤其是標槍與剌針飛彈。國防部發言人孫立方上午表示，國軍會持續與美方協同努力，解決相關工作遭遇到的問題，希望讓軍售工作如期如質完成。

華爾街日報報導，美國持續提供烏克蘭武器對抗入侵的俄軍，卻導致對台軍售延遲交貨情況惡化。時值台海局勢緊繃，美方憂心武裝台灣以防中國進犯的進度因此受耽擱。

報導中引述未具名國會及其他知情人士指出，美國對台軍售延遲交貨總值已從去年12月的逾140億美元擴增至187億美元（約新台幣5785億元），包含2015年12月台灣訂購的208組標槍（Javelin）反戰車武器、215枚刺針（Stinger）防空飛彈。兩筆訂單至今未交付運抵台灣。

國防部上午舉行記者會，對美台軍售問題，孫立方表示，不管是烏俄戰爭或疫情導致的封控問題，確對整個工作造成相關影響，但國軍不會以這些影響當成藉口，會持續與美方協同努力，解決相關工作遭遇到的問題。

但他表示，整體而言，美對台軍售都按照程序進行，這些執行中的軍購細節與進度，則屬雙方機密，他不便對外說明，但整體而言，不管是國防部、國安、外交體系在會同美方共同努力，希望讓軍售工作如期如質完成。