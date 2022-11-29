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政治敏感國防部強推兵役延長？孫立方：還在跨部會協調

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發言人孫立方。圖／取自國防部直播
國防部發言人孫立方。圖／取自國防部直播

針對國防部是否將依規畫在年底前完成恢復徵兵制、兵役延長為一年的公告？國防部發言孫立方上午表示，目前相關工作仍需透過跨部會協調，取得共識才能有相關結果，此案相關行政程序還沒有完成，目前沒有詳細內容可供示外。他同時表示，這項工作不考量選舉因素。

國防部上午舉行記者會，由孫立方主持。媒體詢問，國防部長邱國正曾表示兵役延長須於今年年底前公告，現因執政黨選舉檢討，強化國防時程會否將因此受到影響或延遲？

孫立方回應表示，役期調整劃是一個重大政策，邱國正已在很多場合強調過，役期調整規畫考量因素很多，包括敵情威脅、烏俄戰爭經驗、防衛作戰需求與如何強化部隊戰力，甚至是役男生涯規畫，都是整體工作重要考量因素，但選舉並非這項工作中國防部所考量的重點。

孫立方進一步表示，目前相關工作需透過跨部會協調，取得共識才能有相關結果，此案相關行政程序還沒有完成，目前沒有詳細內容可供示外。

對於國防部對兵役延長是否能強化戰力是否期待？孫立方仍說，兵役延長考量因素很多，但完成行政程序前，他無法提供更多細節。

對於現場有媒體宣稱，民進黨選舉大敗，傳國防部會在12月1日宣布延長兵役，孫立方表示，他沒有聽過12月1日的期程，而整個作業仍有行政程序需要完成，待完成未來再作細部說明。

邱國正本月九日曾在立法院表示，兵役延長所涉人員、工作與教育權益、月入財務等，經與各部會保持聯繫，「現在大概已有共識」，未來確認後會按程序公告，且連同兵役訓場、訓練科目強化，都會向民眾交代，並向立法院報告。

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